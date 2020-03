«Otto marzo dalla parte delle donne per la difesa della salute e dei diritti civili», la Fidapa c'è!

TERMOLI. «Otto marzo dalla parte delle donne per la difesa della salute e dei diritti civili». La sezione Fidapa di Termoli, in sintonia con il messaggio diramato dalla presidente Nazionale Maria Concetta Oliveri, ribadisce come le donne siano «protagoniste imprescindibili per progettare i tempi nuovi che ci attendono».

Parole pronunciate in un momento di crisi mondiale e che attestano la volontà di non venire meno e la determinazione ad andare avanti per dimostrare quanto attestato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «la condizione femminile è uno di quegli elementi che attestano il grado di civiltà raggiunto da un Paese e la parità è la sola leva che può far crescere la società in modo accettabile e sostenibile». Sull’effetto di tali dichiarazioni che attestano l’impegno svolto nel tempo dalla Fidapa, la sezione di Termoli, presidente Angela Rusciano, ha promosso eventi in sintonia.

Tra questi un incontro per le scuole, sul tema della salute e della medicina di genere, rinviato in ottemperanza alle disposizioni del decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri. E per questo, desidera comunicare alla cittadinanza, nella giornata internazionale dei diritti della donna, la volontà a perseguire le finalità di una informazione corretta su argomenti di interesse collettivo e programmare campagne sui comportamenti idonei e norme igieniche indispensabili per prevenire malattie e contagi. Le donne, da sempre depositarie di conoscenze anche empiriche, possono in questo senso, rappresentare un valore aggiunto in una società distratta, che non sempre riesce ad avere la percezione esatta di un mondo a rischio, con l’auspicio che la “sostenibilità” diventi un modo di essere della quotidianità e la salute un diritto fondamentale, personale e collettivo, inalienabile.