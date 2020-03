Opportunità da cogliere per chi voglia dedicarsi all'agricoltura

TERMOLI. Il sito Ismea (che pensa di incassare dall’operazione almeno 130 milioni di euro) offre un’opportunità per chi voglia dedicarsi ad investire nell’agricoltura. Per far questo vende all’asta oltre 10mila ettari (in pratica l’equivalente di 386 terreni agricoli).



Le offerte devono essere presentate tra il 27 aprile e l’11 di giugno. Gli appezzamenti sono quelli posti in capo alla Banca nazionale delle terre agricole, nata con la finanziaria del 2016 per rimettere in circolo i terreni pubblici in stato di semiabbandono.

Nell'ambito delle attività svolte in qualità di Organismo fondiario nazionale, la citata Ismea effettua la cessione su base concorsuale dei terreni rientrati nella propria disponibilità a seguito di inadempienza contrattuale da parte degli assegnatari. Il bando-concorso per l'assegnazione dei terreni idonei a costituire efficienti strutture fondiarieè riservato ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

L'assegnazione dei terreni si concretizza attraverso la vendita, con patto di riservato dominio,in favore dei soggetti di cui sopra vincitori del bando-concorso, con le agevolazioni previste dall'Istituto nell'ambito del Regime di aiuto SA 40395 denominato "Agevolazioni per l'insediamento dei giovani in agricoltura".

In sostanza, con i fondi della Comunità europea, si possono ottenere fino a 2 milioni di Euro per creare tante aziende agricole. I fondi per il “Ricambio generazionale in agricoltura” sono stanziati dalla Comunità europea attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo ed alimentare. La dotazione è di 3 miliardi di Euro all’anno per i prossimi. L’obiettivo è quello di favorire l’imprenditoria agricola giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura. I fondi sono destinati: a primo insediamento; a subentro in azienda già esistente; ed opere di miglioramento in una azienda agricola già esistente. Possono aspirare ad essi: i giovani tra i 18 ed i 40 anni, in forma individuale o societaria che non siano o che siano già stati titolari di partita iva agricola, purché non siano stati segnalati nei circuito bancari come “cattivi pagatori”.L’erogazione è prevista fino a 2.000.000di euro per le ditte individuali e per le società.

L’agevolazione è in forma di contributo a fondo perduto in conto interessi. Chiunque sia in condizione di dimostrare di possedere i requisiti previsti può partecipare. L’obiettivo rimane quello di favorire i giovani ed il loro ritorno alla terra per non far morire le tradizioni. Per questo proprio i giovani avranno una corsia preferenziale: mutui trentennali al 100% e sostegni ‘ad hoc’ per l’imprenditoria agricola ‘under’ 41. Sarà lo Stato a farsi carico, per i primi due anni, dei contributi previdenziali. Il68% dei terreni si trova tra Sicilia, Puglia e Basilicata, ma ve n’è a disposizione anche in Umbria, in Toscana, in Emilia, in Veneto, in Lombardia ed in Liguria.

Essendo accessibile online gratuitamente, i compratori potranno valutare direttamente le caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei terreni, oltre che sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi. Gli appezzamenti sono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli esistenti anche non noti e non trascritti”.

La Banca delle terre agricole dispone circa di 22mila ettari di terreni. Da quando è stata creata, ha già messo all’asta due lotti: il primo per un totale di 7mila ettari, il secondo per circa 8mila. Il lotto che viene avviato verso l’asta è quello maggiore. Si va dai vigneti agli uliveti, fino ai campi di cereali, con una superficie media di circa 26 ettari, decisamente più alta della media dei terreni nazionali che secondo l’Istat è di 8,4 ettari.

