L'appello accorato del sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo

PETACCIATO. Non la manda a dire il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo.

«Care concittadine cari concittadini. Dopo i numerosi appelli che ho fatto, sui social, a mezzo stampa, con manifesti, sulle precauzioni da prendere per ridurre il rischio contagio dal coronavirus, ho deciso di fare questo post/ comunicato anche alla luce del nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri uscito questa notte a tarda ora!

Anche i più ostinati si rendono conto che la situazione è grave.

È grave perché non si tratta della solita influenza o del solito raffreddore come molti volevano banalizzare nelle scorse settimane: il coronavirus è ancora in una fase di studio, ma i casi registrati finora evidenziano: la sua grande facilità di contagio ed è in grado di causare difficoltà respiratorie serie in tante persone che risultano contagiate.

Queste persone necessitano di cure particolari che, solo tramite un ricovero in terapia intensiva, possono ricevere.

Purtroppo di posti letto in terapia intensiva ne abbiamo pochissimi!

Questi i motivi dei miei ripetuti appelli a stare a casa, rispettare le indicazioni date dal ministero della salute e prendere le dovute precauzioni per ridurre il rischio contagio .

Oggi con il nuovo dpcm mi auguro che tutti, dico TUTTI abbiamo capito quanto sia delicato il momento!

Quello che sta succedendo a livello nazionale non ha precedenti.

Anche regioni come la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna che hanno un sistema sanitario regionale invidiabile.... stanno andando in difficoltà!

Immaginiamo come possa trovarsi il Molise che partiva da una situazione già deficitaria!

Il San Timoteo di Termoli è chiuso

e probabilmente lo sarà ancora per qualche giorno. Purtroppo i contagi più importanti sono avvenuti lì per i motivi ormai noti a tutti.

Una volta terminati tutti i tamponi, sui pazienti e sugli operatori sanitari e sanificati i locali il San Timoteo riaprirà.

Ma in quali condizioni?

Sicuramente le condizioni di precarietà resteranno perché molti operatori sanitari stanno facendo la quarantena fiduciaria imposta dal protocollo!

A tutti loro va il mio personale ringraziamento per quello che fanno tutti i giorni ed in modo particolare in questa fase emergenziale:

Medici, infermieri, tecnici, ausiliari, OS, autisti..... tutti sono sottoposti a turni massacranti e tutti prima di essere professionisti del settore sono donne e uomini come noi.... con le nostre paure.... sono mamme e papà come noi!!!!

A loro un grazie infinito!

Questo è un altro motivo per cui dobbiamo avere prudenza nel fare qualsiasi cosa: ammalarsi lo so non è una scelta...... ma abbiamo il DOVERE E L’OBBLIGO IN QUESTA FASE DI PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ACCORGIMENTI PER RIDURRE IL RISCHIO!

A petacciato, da prima che diventasse obbligo, abbiamo acquistato

- i dispenser per il gel igienizzante per le mani da mettere nelle scuole, ricevuto in dono dalla locale farmacia il gel ormai introvabile

- Giovedì, grazie alla collaborazione dei medici di base, della locale farmacia, della protezione civile abbiamo messo su un sistema di consegna farmaci a domicilio per le persone più deboli e più esposte ( anziani, invalidi e malati cronici)

- Venerdì con ordinanza sindacale abbiamo aperto il COC come suggerito da una nota della Protezione Civile. Lo abbiamo fatto pur non avendo, al momento, casi in paese. Ma la necessità nasce dal fatto di avere casi nei paesi limitrofi come Termoli e Montenero di Bisaccia .

Noi come ente comune abbiamo cercato anche di anticipare i tempi su alcune scelte del governo centrale ... l’acquisto dei dispenser, del gel sono avvenuti prima dell’obbligo e solo per questo oggi ce li abbiamo : tanti altri comuni ancora riescono perché è difficile reperirli!

Per la consegna dei farmaci a domicilio il governo sta concludendo un accordo con Federfarma! Noi lo facciamo già da 4 giorni!

Ma altro sinceramente nn possiamo fare!

Ora tocca a tutti noi!

TUTTI NESSUNO ESCLUSO!

Giochiamo di squadra!

Rispettiamo i limiti che ci vengono dati!

Restare a casa non è poi così malvagio !

C’è chi deve uscire per forza per recarsi al lavoro, per motivi sanitari....... CHI NON HA QUESTE ESIGENZE STIA A CASA!

Prima di congedarmi mi preme comunicarvi che in via precauzionale anche il sottoscritto da venerdì pomeriggio si è auto isolato volontariamente ....

Non ho fatto il tampone perché il mio caso non lo prevede!

Sto bene e sono completamente asintomatico ma sono stato a contatto con un operatore sanitario che è in quarantena ed è in attesa della risposta al suo tampone!

E in attesa di questa risposta, in via precauzionale, farò qualche giorno a casa ( purtroppo la risposta sembra nn arrivi subito causa intasamento dei laboratori)

Ve lo dico solo perché nei prossimi giorni non mi vedrete in giro, in comune.....

Ma sono in contatto continuo con le autorità regionali e sanitarie per seguire l’evolversi della situazione.

Sono in continuo e costante contatto con la mia giunta ed i miei tecnici tutti reperibili e pronti ad eseguire eventuali indicazioni da parte delle autorità preposte.

Ora come non mai è richiesto a tutti noi di mostrare il nostro senso di responsabilità!

Nn ci viene chiesto molto!

Piccole cose !

Ma sono queste piccole cose che possono fare una grande differenza!

Buona domenica a tutti!»