Cambio della guardia alla direzione del San Timoteo: arriva la dottoressa Mariano

TERMOLI. Non sappiamo se sia legato o meno all'emergenza vissuta in questi giorni all'ospedale San Timoteo di Termoli, ma una cosa è certa, da poche ore c'è un nuovo direttore sanitario al presidio ospedaliero di viale San Francesco. L'avvicendamento ha riguardato il dottor Celestino Sassi, entrato in carica assieme alla guida dell'ospedale Veneziale di Isernia lo scorso 29 novembre, quando sostituì per motivi di salute l'allora direttrice Michelina Morelli.

Stavolta a subentrargli è proprio una donna, la dottoressa Mariano, proveniente da Campobasso. A lei, ora, il compito di svuotare, sanificare e riaprire l'ospedale di Termoli, in stretta correlazione coi vertici della Regione Molise e l'Asrem.