Lavori all'impianto idrico cittadino, possibile acqua torbida dai rubinetti

TERMOLI. A causa di alcuni lavori sull’impianto idrico della città, si potrebbero verificare in alcuni quartieri disagi nell’erogazione dell’acqua.

Pertanto in queste ore dai rubinetti si potrebbero avere fenomeni di acqua torbida. Si consiglia quindi di evitare l’utilizzo per scopi alimentari ove si dovesse notare il fenomeno. Il problema dovrebbe rientrare in serata. Il sindaco Francesco Roberti informato dell’accaduto si è subito attivato, e tramite la Crea e Molise Acque e gli organi preposti, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Appena il problema sarà risolto ne verrà data massima comunicazione.

A ruota è giunta anche la nota della Crea: «A seguito della riduzione del flusso idrico causata da un problema tecnico dell'Acquedotto Molisano Centrale, si è venuta a creare una forte torbidità dell'acqua distribuita alla Città di Termoli.

Al fine di risolvere tale situazione, sono in corso operazioni di spurgo della rete idrica che consentiranno il ripristino delle condizioni di normalità entro le prossime 12 ore».