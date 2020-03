TERMOLI. Solita atmosfera spettrale sul piazzale dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per la prima volta senza presidio delle forze dell'ordine negli ultimi 4 giorni.

All'interno dipendenti in servizio e quelli richiamati per essere sottoposti al test Covid19, tamponi che poi saranno analizzati all'ospedale Cardarelli di Campobasso, soprattutto per scongiurare (si spera) ulteriori contagi da Coronavirus.

Dopo il trambusto di ieri, il personale delle sale operatorie e quello della rianimazione ha potuto espletare la somministrazione del tampone.

Intanto, per il secondo giorno consecutivo il numero di positivi in Molise si ferma a 14, ma si attende l'esito degli oltre 100 test effettuati su degenti e dipendenti a Termoli nell'ambito del San Timoteo.

Sono 2 i ricoverati in terapia intensiva e 5 in malattie infettive. Sono 182 le persone in quarantena e 134 quelle sorvegliate. Intanto, sono rimasti 49 i degenti al San Timoteo, appena saranno tutti trasferiti e dimessi inizierà l'opera di sanificazione del presidio di viale San Francesco.