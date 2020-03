TERMOLI. Abbiamo incontrato, anche se in tempo di Coronavirus la parola non è delle più pertinenti, al porto turistico Luca Naso, siciliano di Caltagirone, che all'alba del primo gennaio 2020 ha iniziato il suo progetto "Correre ai confini" che prevede corse podistiche fatte di due tappe giornaliere per risalire in una sorta di circumnavigazione della nostra penisola che, come dicevamo partito dalla sua Trinacria, ha risalito dopo aver preso il traghetto da Reggio Calabria, la costa Jonica poi quella adriatica pugliese, oggi quella molisana a Termoli e cosi fino al Friuli Venezia Giulia, poi inizierà il su e giù alpino fino alla Valle D'Aosta per poi ricominciare a scendere verso la valle dal Piemonte, e via via di nuovo il mare della Liguria, a scendere di nuovo passando per la Sardegna via traghetto e poi sempre traghettando verso la sua Sicilia per concludere la sera del 31 dicembre 2020.

Un sogno che in quella data spera di riuscire a tramutare in realtà. In questo suo viaggio Luca ha anche modo di conoscere tante persone anche soltanto per via Internet. Certamente oggi con la situazione di emergenza e più salirà al Nord, Luca ci ha detto di essere conscio delle problematiche in fatto di incontri con altre persone sarà sempre più concrete e Luca rischierà di trovarsi sempre più solo fisicamente, ma ha detto anche che lui è sempre attento alle direttive da rispettare emanate per l'emergenza del Coronavirus, per fortuna ci sono i mezzi tecnologici come i social di cui Luca si serve, infatti se volete seguire le sue gesta andate su profilo Facebook "Correre ai Confini".

Da Termoli mandiamo un in bocca al lupo per la realizzazione del suo sogno.