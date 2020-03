TERMOLI. Messaggio piuttosto duro da parte del sindaco Francesco Roberti, che avendo notizia di assembramenti, specie giovanili, e comunque di esercizi commerciali e altre attività di pubblica somministrazione che non si atterrebbero alle prescrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus, ha annunciato una serie di controlli da parte della Polizia municipale.

Un video-messaggio per reiterare l'invito a non dismettere le norme precauzionali e a evidenziare i rischi che stiamo correndo. Inoltre, monito secco alle famiglie: non siamo in vacanza, i ragazzi devono studiare in casa, non andare in giro.

Infine la rassicurazione sull'ondata presunta di persone venute dal Nord, Roberti ha avuto precise informazioni dalla Polfer.