​Le quattro attrezzature fondamentali per il Fai da Te

TERMOLI. Il Fai da Te, che sempre più spesso è indicato con l'acronimo DIY derivato dalla rispettiva frase inglese Do It Yourself, rappresenta ormai uno dei pochi settori prosperi del mercato ed è in costante crescita anno per anno.



Se le ragioni siano da ricercarsi in una rinnovata passione per i mestieri o soltanto nella singhiozzante crisi economica in atto ormai da diversi anni, non ha molta importanza, quello che conta e che risulta ben chiaro anche da questa inchiesta del Sole 24 Ore, è che la maggior parte degli italiani, quando si presenta la necessità di eseguire lavori di manutenzione domestica, non si rivolge più ai professionisti ma preferisce, appunto, fare da sé.

L'attività di fai da te volta al risparmio, quindi, interessa soprattutto la riparazione degli elettrodomestici, il montaggio di mensole, mobili o scaffali e i piccoli lavori di ristrutturazione domestica; se da un lato questa tendenza si traduce in un grosso risparmio da parte del comune cittadino, dall'altra contribuisce a rendere sempre più florido il mercato degli elettroutensili e dei relativi accessori.

Ma quali sono le attrezzature più diffuse, quelle più importanti e di cui proprio non si può fare a meno se ci si vuole dedicare a questo hobby virtuoso? Vediamo di scoprirlo insieme proseguendo nella lettura.

I set di attrezzi

Una componente fondamentale per il Fai da Te è ovviamente rappresentata dagli attrezzi, ovvero i cacciaviti, i martelli, le chiavi, le pinze e tutti gli altri utensili manuali adoperati di solito per le operazioni di montaggio e smontaggio. Le soluzioni, in questo caso, sono due: acquistare gli utensili singolarmente, ogni volta che si presenta la necessità, oppure scegliere un bel set più o meno completo, con annessa custodia dove tenerli in ordine e ben conservati.

In commercio esistono diversi tipi di set per attrezzi, e in ogni fascia di prezzo, ma bisogna fare attenzione perché alcuni sono destinati a usi specifici, come i set per la manutenzione dell'auto o della moto per esempio; altri, invece, sono destinati all'uso generico e quindi sono caratterizzati da una maggiore versatilità.

Il trapano

Un elettroutensile molto importante per il Fai da Te è il trapano, e anche in questo caso il mercato offre diverse alternative. Questo attrezzo, infatti, ha subito una notevole evoluzione negli ultimi anni, passando dai classici trapani da perforazione alimentati a filo al più maneggevole e versatile trapano a batteria.

I modelli dedicati in particolare al Fai da Te e all'uso hobbistico, infatti, sono progettati per offrire caratteristiche multifunzionali; se prima si ricorreva al trapano esclusivamente per forare le pareti e inserire tasselli, infatti, oggi questo elettroutensile può essere usato anche per avvitare e svitare una vasta gamma di minuterie, semplicemente cambiando il tipo di punta.

Le caratteristiche variano in base alle specifiche esigenze d'uso dell'utente, e quindi in commercio si può trovare veramente di tutto: dai mini-trapani con bit per i lavori di precisione fino ai trapani avvitatori a percussione.

La scala

Di solito la scala è una delle attrezzature più sottovalutate, e molto spesso non ci si pensa fino a quando non si presenta la necessità di usarla. A tutti, infatti, sarà capitato almeno una volta di dover cambiare una lampadina all'improvviso, oppure di dover sistemare qualcosa sul ripiano più alto dell'armadio o dello sgabuzzino, ed essere costretti a usare una sedia perché sprovvisti di scala.

Anche in questo caso il mercato offre un'ampia scelta per tutte le tasche e tutte le necessità, dai modelli più economici in alluminio fino alle scale in legno, più costose ma più stabili e durature. I vari modelli in commercio, inoltre, si diversificano anche per il numero di gradini e per il tipo di apertura; quale che sia il tipo di esigenza però, domestico o artigianale, la scala rimane uno degli accessori fondamentali per il Fai da Te.

Gli utensili da taglio

In questa categoria rientrano una vasta gamma di attrezzi, sia manuali sia motorizzati, a partire dalle semplici forbici per uso domestico e dalle cesoie per il giardinaggio, fino ai seghetti e seghe. L'importanza degli utensili da taglio nel Fai da Te è indiscussa, quindi si tratta soltanto di scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze.

Se vi occorrono soltanto per piccoli lavori, allora forbici e cesoie sono la scelta migliore, seguite a ruota dai seghetti ovviamente; una bella troncatrice radiale combinata, invece, è un must have per tutti coloro che oltre ai lavori di riparazione si dilettano anche nella costruzione di oggettistica per la casa.