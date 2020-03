La nuova ordinanza del sindaco di Termoli per le attività commerciali e sportive

TERMOLI. Il video-messaggio del sindaco di Termoli Francesco Roberti non era fine a se stesso. Di ieri, in recepimento delle norme emanate dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus, una nuova ordinanza per le attività della città.

«Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID–19 sul territorio del Comune di Termoli, sino a tutto il 15 marzo 2020, fermo restando quanto previsto dal D.P.C.M. 08/03/2020, l’applicazione delle seguenti ulteriori misure:

COMMERCIO - chiusura dei bar, compresi quelli che effettuano servizio di ristorazione, dalle ore 20 (in arrivo la nuova stesura, nella versione pubblicata ieri veniva erroneamente indicato l'orario delle 18) alle ore 6; chiusura dei locali notturni, quali discoteche, sale da ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e locali assimilati; -sono consentite le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, agriturismi, street–food e similari) fino alle ore 23,00, con espresso divieto di accesso nel locale oltre il citato orario, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 lett. d) del DPCM 08/03/2020, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; -ai rappresentanti legali degli opifici e impianti industriali di ogni genere presenti sul territorio comunale e tutti i titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa, esercizi di vicinato e merci ingombranti, impianti sportivi coperti e palestre, attività artigianali,alimentari e non, luoghi ed edifici di culto è fatto obbligo di effettuare urgenti ed accurati interventi di pulizia straordinaria e disinfezione e sanificazione dei locali, nonché di attenersi alle raccomandazioni ministeriali ed alle misure igienico – sanitarie previste nell’allegato 1 DPCM dell’8 marzo 2020, esponendo nei suddetti locali idonea attestazione di avvenuto intervento di disinfezione, raccomandando, altresì l’installazione di appositi dispenser di disinfettanti e detergenti per le mani al fine di tutelare la salute delle persone; -è fatto obbligo agli esercenti dei mercati rionali di dotarsi di mascherine protettive e guanti monouso, nonché di attenersi alle prescrizioni di cui all’allegato 1 del DPCM 08/03/2020.

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE -chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli istituti di formazione, gli asili nido, le sezioni primavera e le scuole dell’infanzia) per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza. E’ fatta eccezione per i dirigenti ed il personale strettamente necessario all’espletamento di attività inderogabili; -chiusura dei centri sociali, socio – educativi e socio – assistenziali per minori, disabili e anziani per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza;

ATTIVITA’ SPORTIVE -lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all’allegato 1, lett. d), del DPCM cit., specificando altresì che negli impianti sportivi al chiuso, è previsto l’obbligo ulteriore di indossare idonee mascherine protettive e guanti monouso

AVVERTE -le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite: Ø ai sensi dell’art. 650 C.P.; Ø con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nei casi applicabili, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.