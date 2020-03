​La notte della Superluna: uno spettacolo che affascina grandi e piccini

TERMOLI. Periodo non dei migliori, ma ci sono eventi naturali che almeno per qualche ora potranno distrarci.

Dopo la prima SuperLuna dello scorso mese dello scorso mese, in arrivo la seconda, che si mostrerà in tutto il suo splendore questa notte lunedì 9 marzo a partire dalle 18.48, ad una distanza di 357.404 km dalla Terra, mentre il perigeo verrà raggiunto il 10 marzo alle ore 7.34, con la Luna ad una distanza di 357.122 km da noi.



Per chi non può godersi lo spettacolo dal vivo per non esporsi alle frescure serali e notturne, potrà seguire in streaming l’evento sul sito web del VirtualTelescope.

L'astrofisico Gianluca Masi con macchina fotografica e pc trasmetterà in streaming il sorgere della Superluna sullo skyline di Roma, commentando questo fenomeno affascinante.

Per seguirlo, basterà collegarsi alla diretta web del https://www.virtualtelescope.eu/ a partire dalle 16.30.

Dopo quella del 9 marzo, sarà la volta della Superluna dell’8 aprile a regalare spettacolo. Essa infatti sarà la più grande e vicina di tutto il 2020.

Mentreil cielo abbastanza sereno di oggi, ci permetterà di cogliere questo aumento di luminosità, come sempre, la nostra musa ci regalerà una serata da non perdere in grado di appassionare ed emozionare grandi e piccini, dimenticando le ansie del Coronavirus.