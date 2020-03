La didattica a distanza nell'istituto comprensivo Schweitzer

TERMOLI. Anche l’Istituto Comprensivo Schweitzer di Termoli, sin dalle prime ore dopo l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo, che ha imposto la sospensione delle attività didattiche per contenere la diffusione del Covid-19, si è attivato con diverse modalità di didattica a distanza. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Marina Crema, ha convocato on line lo Staff operativo e sono state prese in esame una serie di ipotesi di lavoro e modalità didattiche a distanza, funzionali alla prosecuzione dei processi di insegnamento-apprendimento, tenendo conto dell’età degli alunni e dei loro bisogni anche personalizzati. “ In questi giorni così delicati e densi di preoccupazione, non vogliamo far mancare il nostro sostegno e la nostra vicinanza ai ragazzi – afferma la dirigente – tutta la nostra comunità si è stretta in “social catena” per rispondere all’emergenza sanitaria; i nostri docenti con grande senso di responsabilità hanno predisposto diverse strategie educative a distanza, con la condivisione delle famiglie, ei nostri alunni si sono dimostrati partecipi e desiderosi di sperimentare nuovi metodi. Il nostro augurio è che tutto al più presto ritorni alla normalità, ma siamo fiduciosi che la scuola, anche in un periodo di così grande criticità, continui a rispondere ai bisogni dell’utenza e mantenga sempre accesa la fiamma della cultura e dell’istruzione”.