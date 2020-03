Ospedale San Timoteo e Covid-19 in Molise, grillini scrivono a Conte e Speranza

TERMOLI. Intervento del Movimento 5 Stelle sulla emergenza ospedaliera causata dal Coronavirus. I consiglieri comunali Nick Di Michele, Ippazio Stamerra, Daniela Decaro e Antonio Bovio hanno reso noto che «Questa mattina abbiamo fatto pervenire al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise, al sindaco di Termoli e all’Asrem una richiesta di interventi urgenti per l’Ospedale San Timoteo di Termoli e la tutela del diritto alla salute per quanto riguarda l’emergenza Covid-19.

In particolare abbiamo chiesto se a seguito dei noti fatti verificatisi il giorno 05.03.2020 sono stati effettuati i tamponi a tutti i medici e a tutto il personale, trattenuti nell’ospedale San Timoteo di Termoli. Se sono disponibili, nella Regione Molise, i tamponi e tutto il materiale necessario, in numero congruo a soddisfare l’attuale emergenza. Se è stato disposto il montaggio del triage dinanzi agli ospedali pubblici: Cardarelli a Campobasso, Veneziale a Isernia, San Timoteo a Termoli, Vietri a Larino. Quando si intende riaprire l’Ospedale San Timoteo di Termoli, sanificato in tutti suoi ambienti e reso operativo per le emergenze e i ricoveri necessari, dovendo servire tutta l’utenza del basso Molise. Se sono stati aumentati i posti pubblici per la rianimazione da infettivi. Se è intenzione adibire l’Ospedale di Larino dotato di strutture e macchinari idonei, all’accoglienza e alla cura dei pazienti, in un quadro generale di assunzioni del personale medico e infermieristico.

Infine, visto che la Neuromed di Pozzilli e il Gemelli S.p.A., sono strutture “private accreditate” e la Regione Molise è in piano di rientro per il riequilibrio del disavanzo sanitario abbiamo chiesto di fornire chiarimenti e a porre in essere ogni ulteriore iniziativa, volta a garantire la tutela della salute, che prediliga l’intervento pubblico a quello privato».