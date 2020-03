Emergenza Coronavirus: il sindaco di Termoli Roberti alle 17 in diretta Facebook su Termolionline

TERMOLI. Il sindaco di Termoli Francesco Roberti sarà in diretta Facebook su Termolionline oggi pomeriggio alle 17 sull’emergenza Coronavirus in città.

Confusione di norme e di dati, l’escalation delle misure di contenimento disposte dal Governo e a cascata adottate e in corso di adozione sui territori, anche a Termoli genera un po’ di caos.

Proprio di ieri l’ordinanza del sindaco Roberti che segue altre disposizioni emanate per la nostra città, tra cui quello per bar e ristoranti, la cui attività vede un limite orario.

Ma ci sono, naturalmente, anche altre questioni, tra cui l’invito alla cittadinanza a rispettare i comportamenti cristallizzati dagli esperti per evitare i rischi di contagio e la vicenda più urticante di tutte, la chiusura del Pronto soccorso e la quasi paralisi dell’ospedale San Timoteo.

Su tutte queste tematiche, sempre sensibili alla comunicazione social, proprio il sindaco Francesco Roberti ha accolto l’invito formulato da Termolionline e dalle 17 sarà nostro ospite, nella sede di via Malta, per una diretta Facebook condotta dall’editore Nicola Montuori, nel corso della quale oltre a fornire delucidazioni sull’attuale momento di emergenza, sarà a disposizione dei lettori per rispondere alle loro domande che verranno inviate live.