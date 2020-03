Operai e pendolari: incontro tra Fca e sindacati sull'emergenza Coronavirus

TERMOLI. Si è tenuta nella mattinata di oggi presso lo stabilimento Fca di Termoli la riunione in merito alla prevenzione del contagio Covid-19. L'azienda su segnalazione delle organizzazioni sindacali e degli Rls di stabilimento si attiverà a partire da subito per sanare in maniera rapida tutte le aree comuni.

In modo particolare verranno igienizzati aggiungendo cicli di pulizia i locali mensa, bagni, spogliatoi e aree relax. Inoltre nel rispetto del decreto governativo che prevede il distanziamento sociale di almeno un metro, verranno prese in considerazione in tutte le aree di lavoro le soluzioni da adottare nel più breve tempo possibile. Inoltre abbiamo proposto che tutti i condimenti vengano forniti in porzioni monouso, ivi compresa l'acqua in bottiglia al posto dei beverini.

L'azienda si è riservata di fornire una risposta nei prossimi incontri. Infine le Organizzazioni Sindacali Uilm, Fim, Ugl, Fismic. hanno inviato una richiesta all'assessorato ai Trasporti in merito alla problematica del Covid-19 e delle misure da adottare per prevenire il contagio dei lavoratori pendolari.