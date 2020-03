​#Iorestoacasa: attività chiudono volontariamente per contrastare il coronavirus

TERMOLI. Quando il numero dei contagiati sale a causa del mancato rispetto delle direttive del Ministero e del più comune rispetto per gli altri e del senso civico, ci pensano i proprietari delle attività commerciali a bilanciare la situazione ed evitare che il famigerato Codiv19 possa diffondersi ulteriormente: dopo l’iniziativa #iorestoacasa, divenuta uno degli hashtag più usati sui social, che ha visto aderire anche personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, arriva la chiusura volontaria e precauzionale di numerosi locali.



È il caso di un noto bar lungo Corso Nazionale a Termoli che, attraverso la pagina Facebook della titolare, scrive: “Nell’interesse della collettività e di noi tutti, per il rispetto nei vostri confronti e per la tutela di tutti, il bar resterà chiuso almeno fino al 13 marzo. Certi di fare del bene, riducendo il rischio di assembramenti e dei contagi, torneremo a servirvi presto”. Prima ancora, a chiudere i cancelli, è stato uno dei negozi cinesi di via Corsica che ha avvisato i clienti attraverso un cartello affisso sulla vetrina: “Con rammarico vi comunichiamo che in merito alla situazione attuale, il nostro negozio ha deciso di sospendere l’attività dal 5 al 19 marzo per dare un contributo alla comunità, tutelando le nostre famiglie e, in primis, i nostri clienti, cercando di ridurre al minimo la diffusione di questo virus”.

Decisione che è stata accolta positivamente dai residenti che plaudono all’iniziativa, riconoscendo i sacrifici e le conseguenze (soprattutto economiche visti i mancati introiti) che una scelta del genere comporta, soprattutto in tempi di crisi. “Grande stima per voi”, “Complimenti”, “Bella iniziativa”, “Speriamo che altri seguano il vostro esempio”, sono alcuni dei commenti che si leggono sotto i post che annunciano i provvedimenti intrapresi in favore dell’intera comunità.

E mentre molte attività commerciali, supermercati in prima fila, si sono organizzati di tutto punto, misurando le distanze e ponendo i nastri separatori ad un metro dai banchi salumi, carne o pane ed in prossimità delle casse, dotando il personale di guanti e mascherine, sono tantissimi quelli che stanno progettando la possibilità di far recapitare la spesa a domicilio. La prassi, in verità, è già attiva sul territorio da diverso tempo, ma mai come in questo periodo trova il benestare della comunità, che sta rispendendo attivamente al servizio tanto da incentivare anche altri negozi a fare lo stesso.

Pizzerie al taglio diventano da asporto, i farmaci vengono recapitati direttamente a domicilio ed anche le persone in salute si mettono a disposizione dei più anziani per effettuare la spesa per conto loro, assumendo tutte le precauzioni del caso. Perché il senso di comunità è anche questo: andare incontro alle persone più a rischio ed aiutare chi è in difficoltà, con l’augurio che l’altruismo continui anche dopo che il Codiv19 sarà sconfitto.