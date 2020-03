La bufala corre su WhatsApp, no sparatorie o evasi in Molise: confine blindato dall'Arma

TERMOLI. Fronteggiare le bufale che sempre più spesso viaggiano in gruppo e contatti WhatsApp, una social-demia, per parafrasare l’allarmante info-demia nata assieme al Coronavirus.

Sono giorni, specie dopo i primi casi di contagio in basso Molise, che si rincorrono ridde di voci, buona parte delle quali destituite da ogni fondamento, capaci di ingenerare un allarmismo assurdo.

Catene di messaggi, testuali, audio e video, alle quali non abboccare e non rimettere in circolo. Purtroppo abbiamo anche il compito di verificare ogni ipotesi e negli ultimi giorni è più il tempo che trascorriamo a farlo, per poi smentire sistematicamente al segnalatore di turno, rispetto ad altro.

Solo nel primo pomeriggio di oggi ne abbiamo dovute frenare o bloccare almeno 3, due riferibili all’evasione di detenuti a Foggia.

E’ stato diffuso un audio da parte di una ragazza che parlava di una sparatoria sulle Piane di Larino e di furti d’auto in quella zona compiuti per fuggire, l’altra che gli evasi fosse giunti addirittura a Termoli.

Allarmismi assolutamente fuori luogo, che comunque abbiamo inteso sterilizzare, attraverso confronti con le forze dell’ordine. Possiamo dire che è stato organizzato in via preventiva un sistema di protezione attuale di tutte le vie di comunicazione, anche quelle minori.

Arriva un messaggio, che speriamo possa essere accolto subito: un invito alla calma, segnalando nel caso auto o soggetti sospetti, in prossimità delle aree di cerniera con la provincia di Foggia.

La terza circostanza, era quella di una classe della scuola di via Stati Uniti in quarantena, anche questa è una boutade.