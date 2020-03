Coronavirus: a tu per tu col sindaco Roberti

TERMOLI. Un’ora in diretta Facebook con un numero di utenti live paragonabili al live streaming dell’Incendio del Castello. E’ questo il picco di attenzione avuto durante il confronto tra il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, e il nostro editore Nicola Montuori, con la collaborazione di Francesca Montuori.

Centinaia di commenti, migliaia di utenti che si sono avvicendati nel corso di quasi un’ora di trasmissione dedicata all’emergenza Coronavirus, nel corso della quale, anche facendo esplicito riferimento alla stretta attualità, si sono trattati e sviscerati molteplici aspetti inerenti l’allarme dettato dalla diffusione del Covid-19 e dalle norme di contenimento disposte in modo sempre più serrato dal Governo.

Sulla base del Dpcm dell’8 marzo di Palazzo Chigi è seguita l’ordinanza del sindaco, che ha ribadito in diretta i cardini del provvedimento, lanciando un chiaro monito a tutte le varie categorie che formano la comunità termolese.

Bar, ristoranti, luoghi ricreativi, negozi, problemi sulla sanificazione, specifica degli orari, reperimento delle mascherine.

Non solo, ha anche approfittato dell’occasione per chiedere alla giunta regionale del Molise di fare in modo da inserire Termoli tra le località beneficiarie degli sgravi fiscali, in quanto cluster censito per il numero di contagi avuti e per chiedere anche ai giovani, forse i più spensierati, di stare molto attenti anche a farsi male nelle attività sportive, visto l’ospedale al momento inaccessibile.

Un tono particolarmente intransigente, nella consapevolezza che questa emergenza, della quale non se ne ha traccia nell’epoca moderna, va affrontata senza sconti.





Roberti ha dettagliato le misure contenute nell’ordinanza, anche in riferimento al transito di persone provenienti da altre regioni, ribadendo il modus operandi sulla segnalazione e l’isolamento volontario in caso di ritorno da zone rosse.

Il sindaco di Termoli ha confermato che nel giro di 24 ore, da giovedì, sono stati sanificati tutti gli ambienti comunali, lavorando anche di notte.

Molte le domande alle quali si è risposto, ancora di più quelle pervenute, cercando di raggrupparne la tematica il più possibile per dare il maggior numero di informazioni utili.

Anche per questo, si ringrazia ancora il capo dell’amministrazione comunale per la disponibilità che ci ha accordato.