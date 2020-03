Legge regionale sulle Carresi, la Corte costituzionale boccia il ricorso del Governo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Notizia positiva per il popolo delle Carresi, l'annuncio è del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo. «Non è questo il momento di gioire vista la grave situazione sanitaria che affligge l’Italia, le nostre comunità e gran parte del mondo, ma, credo sia comunque giusto pubblicare la Sentenza della Corte Costituzionale che rigetta il ricorso del Governo avverso la Legge Regionale sulle Carresi, confermando la legittimità costituzionale delle disposizioni della stessa Legge Regionale che pertanto dovranno essere osservate nel rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni.

Avremo modo di parlarne e organizzarci quando sarà passata la tempesta; oggi le priorità sono altre, però, almeno un sorriso».