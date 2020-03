TERMOLI. Un’ultima passata di scopa, poi lo straccio mentre altri controllano l’incasso, i bar tender finiscono di svuotare la lavastoviglie e sistemano tazze e bicchieri: sono le 20.30 di lunedì 9 marzo e nei bar termolesi, ormai, è rimasto solo il personale che sistema il locale e lo prepara per il giorno successivo. Il centro è vuoto, c’è un assordante silenzio che fa da sfondo ai pochi termolesi, per lo più anziani, che passeggiano prima di andare a dormire.



C’è anche chi ne approfitta per camminare con il cane, chi fa un giro in bicicletta lungo Corso Nazionale anche se il divieto non lo consentirebbe, alcuni giovani si incontrano e postano video di una Termoli vuota, un paio di famiglie fanno correre i propri figli sul Lungomare Cristoforo Colombo. Ci si saluta da lontano e ci si sofferma a guardare la luna piena che fa capolino dalle nubi e porta un’iniezione di positività. Qualcuno fa un giro in auto, come ai vecchi tempi, ed osserva quel corso vuoto: le luci sono accese, così come le speranze dei termolesi di tornare alla normalità.

Ogni mezz’ora circa una volante della Polizia transita a passo d’uomo lungo Corso Nazionale: a bordo due agenti che controllano la situazione e vigilano sul rispetto dell’ordinanza che prevede la chiusura dei bar dalle ore 20 alle 6. In stazione non c’è nessuno: tre persone attendono l’arrivo dell’Intercity che, forse per la prima volta dopo tantissimo tempo, è puntuale. Salgono in silenzio e si siedono velocemente: le cabine sono vuote, a bordo ci saranno una decina di persone, disposte in vagoni diversi e la maggior parte indossa la mascherina. Qualcuno ascolta musica, altri leggono un libro, alcuni guardano fuori dal finestrino con l’aria triste. Un annuncio rompe il silenzio: “Per motivi di sicurezza la stazione è videosorvegliata, non lasciate zaini incustoditi”. Anche qui la Polfer ha il suo gran bel da fare, al lavoro per setacciare i filmati e controllare i treni in arrivo ed in partenza.

I pochi presenti parlano di campionato calcistico, delle partite a porte chiuse, delle scelte del Governo e del virus che ha causato tutto ciò e che, da diverse settimane ormai, è come un amico di famiglia, onnipresente in ogni discorso. “Sembra il 31 dicembre”, vocifera qualcuno “Più uno scenario post apocalittico da film catastrofici” aggiunge un altro. Non c’è calca nemmeno nei supermercati, aperti durante il giorno ed i pochi clienti osservano con calma la merce, prima di sceglierla. Paura, fobia ed ansia si mescolano assieme e sembrano far tornare il buon senso nei termolesi (e non) che sembrano attenersi alle direttive di prevenzione del coronavirus.