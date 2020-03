Muore 51enne al Cardarelli, si attende l'esito del test: pre-triage all'ospedale

CAMPOBASSO. Muore durante il tragitto verso l'ospedale Cardarelli di Campobasso. I medici del reparto di malattie infettive hanno comunque proceduto a un tampone Covid-19 per verificare se fosse positivo o meno. Non era indicato tra i 15 contagiati ed è deceduto per una patologia respiratoria. I ricoverati al Cardarelli positivi al Coronavirus sono 8, di cui 4 in Terapia intensiva.

Si tratta di un 51enne di Campobasso, che lavorava a Bergamo. Ora si attende l'esito del test.

Intanto, davanti al Cardarelli, come anche fatto a Isernia, è stata allestita una tenda per il pre-triage.