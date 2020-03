Emergenza Coronavirus: la lettera del vescovo De Luca a tutti i sacerdoti

TERMOLI. Nell'emergenza Coronavirus arriva anche la lettera che il vescovo Gianfranco De Luca ha diffuso ai parroci e ai sacerdoti della diocesi di Termoli-Larino.

«Carissimi fratelli presbiteri, il momento che viviamo è sicuramente di estrema delicatezza e ci interpella nel nostro essere pastori e guide del popolo, testimoni della presenza di Dio e della sua vicinanza a ciascuno. Certamente, quest’anno, siamo chiamati, personalmente e unitamente alle nostre comunità parrocchiali, a vivere il cammino verso la Pasqua in una situazione inattesa e particolare: siamo stati privati di tutti i mezzi e mortificati in tutte le iniziative che ordinariamente scandivano questo tempo dell’anno liturgico.

“Alzatevi e non temete” è la Parola che la liturgia di ieri ci consegna. Anche il contesto nel quale Gesù la pronuncia è illuminante: Pietro, Giacomo e Giovanni sono caduti a terra tramortiti e presi da grande timore. Eppure hanno “visto” Gesù trasfigurato. E’ la Gloria della risurrezione che li attende, ma intanto si ritrovano soli con Gesù che è incamminato verso Gerusalemme dove affronterà la passione e la morte. “Alzatevi e non temete”. “Alzatevi…”non possiamo rimanere impotenti dinanzi a quanto accade, dobbiamo leggere tutto con lo sguardo della fede nel Signore Risorto e cogliere in quanto accade un Kairos di Dio.

Il tempo favorevole, per noi e per la comunità diocesana. Per entrare nella Pasqua del Signore e diventare testimoni della risurrezione nella storia e nel territorio del Basso Molise. Come vivere questo “Alzatevi”? Permettetemi alcuni suggerimenti ed esortazioni - Lasciamo aperte le nostre Chiese e mettiamo in evidenza ulteriore la Presenza del Signore nella Santa Eucaristia e nella Parola esposta in modo visibile e facilmente consultabile in un leggio.

Invitando i nostri fratelli a prevedere, nelle loro rare uscite, una visita al Signore che è Lì per noi. - Sicuramente avremo più tempo per stare con il Signore, Lui vuole rinnovarci e trasformarci, vuole farci Pastori secondo il Suo cuore. - Possiamo approfittareper leggere e studiare quello che lo Spirito suggerisce alla Chiesa oggi attraverso il magistero di Papa Francesco. E’un modo per sintonizzarci meglio con l’Oggi dello Spirito Santo. - Mi sembra importante che il popolo sappia che noi celebriamo l’Eucaristia quotidiana senza la presenza dei fedeli,ma per la salute del corpo e dell’anima e per la liberazione dal male di tutti e di ciascuno.

Facciamolo all’ora solita, magari anche annunziata dal suono delle campane. - E’ importante che continuiamo a essere presenti e pronti ad accogliere e incontrare quanti ci cercano. “Alzatevi, non temete” “… non temete”. Sappiamo che Dio sa scrivere dritto sulle righe storte” e che tutto concorre al bene. Non c’è spazio nei nostri cuori per la paura e nemmeno dobbiamo lasciare che la paura occupi il cuore di quanti il Signore ci ha affidato. Se è vero che la paura è un sentimento che viene da sé, è anche vero che essa, se accolta e coltivata, è lo spazio dove opera il Nemico per destabilizzare la fede e disorientare la vita.

La sobrietà nelle comunicazioni riguardanti l’epidemia, e l’invito deciso a seguire quanto ci viene suggerito dalle autorità competenti è il vero antidoto alla paura, ma soprattutto il contributo che ognuno di noi può dare al superamento dell’emergenza che viviamo. Ci sono alcuni, tra noi presbiteri, che per età o per costituzione fisica sono più esposti al contagio, siano ancora più prudenti e stiano tranquillamente a casa. La loro apparente inattività vissuta nel Signore, è più feconda di ogni altra possibile azione.

Un ultimo suggerimento, domani avremmo avuto il ritiro di Quaresima, avevo scelto di meditare insieme il Discorso di Papa Francesco al Presbiterio di Roma. Sarebbe bello che ognuno di noi lo mediti personalmente, domani nella mattinata (10.00-12.00) e condivida, attraverso i social o una mail, quanto ha colto per la sua vita. Grazie. Affidiamoci a Maria Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore vi Benedica, vi custodisca nel Suo amore, vi dia Pace. Amen Vostro nel Signore».