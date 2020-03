De Guglielmo: referti di laboratorio pronti da mercoledì al centro prelievi Asrem

TERMOLI. Come abbiamo reso noto lo scorso venerdì, a seguito della chiusura delle attività di prelievo svolte presso i Presidi Ospedalieri di Campobasso e Termoli sino al 15 marzo prossimo, le stesse non subiranno interruzioni in quanto grazie alla riorganizzazione delle strutture aziendali le stesse sono state riversate sulle strutture territoriali dei Distretti di Campobasso e Termoli che ne assicureranno l'erogazione.

Tuttavia, alla luce delle numerose telefonate pervenute al San Timoteo, la coordinatrice del laboratorio biomedico Fernanda De Guglielmo ci ha riferito che «I referti del laboratorio analisi, centro trasfusionale e anatomia patologica a partire dal giorno 11 marzo 2020 si possono ritirare presso il centro prelivi in via del Molinello con il seguente orario: dal lunedi al venerdi dalle ore 11 alle ore 13».