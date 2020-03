Mascherine, scuole, mercati rionali: le novità nell'ordinanza comunale

TERMOLI. Come anticipato nella pubblicazione della nuova ordinanza comunale del sindaco Francesco Roberti, vi sono recepimenti e modifiche rispetto a quanto diffuso ieri. In primis, sulla vicenda delle mascherine, non vi è l'obbligo ma la facoltà di prevederli nei luoghi di lavoro privati.

Muta anche la prescrizione sulle scuole, che non devono essere chiuse, ma viene soltanto sospesa l'attività didattica.

Mercati rionali con la possibilità di stare aperti, basta aumentare la distanza tra le persone.

Infine, una raccomandazione, portate sempre compilata l'autocertificazione se vi spostate in altro centro, opportunamente e sinceramente motivata.