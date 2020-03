TERMOLI. Lodevole e importante iniziativa di un gruppo di piccoli e grandi imprenditori termolesi che sta avendo consensi e adesioni a ritmo serrato, Chapeau a loro che hanno creato un gruppo facebook che si chiama "Imprenditori Termoli, misure contro Coronavirus". Questo è un appello che che un gruppo di imprenditori termolesi ha voluto emulare da altre zone della nostra penisola, un appello alle aziende perché permettano il lavoro a distanza ai propri dipendenti; soprattutto, un appello ai ragazzi e alle ragazze perché rinuncino alla movida. Essendo la nostra una piccola regione che non ha ospedali a disposizione, non rispettando le direttive dettate per far fronte all'emergenza in atto si creerebbero disagi ancora maggiori; soprattutto, genitori, mettetevi in testa voi e ai vostri ragazzi che non stiamo vivendo un periodo di festeggiamenti, ma una vera e propria emergenza sanitaria.

Oggi ognuno di noi deve fare la propria parte, ma soprattutto l’orientamento che sta prendendo sempre più forma compiuta in queste ore tra chi deve decidere regole e divieti da mettere in campo per cercare di ridurre il contagio riguarda la chiusura dei negozi e delle attività, chiaramente non di prima necessità, che rappresentano un polo d’attrazione per tanta gente che in base al decreto dovrebbe restare a casa evitando uscite inutili. Il sindaco di Termoli Roberti ne ha parlato anche attraverso i social, ne sta parlando con i suoi colleghi primi cittadini.

Ma questa iniziativa già in atto creata dagli imprenditori termolesi è da sostenere in tutta la sua forma, loro si stanno organizzando alla grande per far fronte a queste circa tre settimane decidendo di chiudere temporaneamente e mettersi volontariamente a disposizione - attrezzati già di mascherine, guanti e materiale disinfettante - di tutti quei cittadini che molto coscientemente hanno deciso di ascoltare gli appelli a non uscire se non strettamente necessario. Uno dei primi promotori, Enrico, che ha una boutique in centro, ci dice: “Noi stiamo chiudendo volontariamente tutti indistintamente, restano aperti solo quelli che producono generi di primissima necessità, e in questo gruppo lasciando i nostri numeri di telefono ci mettiamo a disposizione a portare a domicilio a chi ce lo richiede quello che gli occorre. Facendo questo evitiamo loro di uscire e creare assembramenti in strada e luoghi al chiuso. Oggi se vogliamo dimostrare di aver capito che per battere questo virus o quantomeno fronteggiarlo efficacemente si deve fare in questo modo, gli anziani, che sono quelli più esposti, devono capire di stare a casa, e non girare a zonzo per le vie di Termoli senza mascherine: se si ammalano devono anche capire che i medici, non avendo posti letto e ospedali nella zona a disposizione, poi sono costretti nella cura a fare delle scelte”.

Per questo sottolineiamo che questa iniziativa intelligente di questi bravi imprenditori termolesi oltre che sostenuta va seguita, perché è un gran segnale di civiltà e di voglia di rialzare la testa; un plauso a loro e speriamo - ma ne siamo certi - che venga sostenuta anche dall'amministrazione, l’aver dato questo segnale tangibile e forte nel momento di maggior bisogno e di emergenza totale va soltanto applaudito. Il motto di questo gruppo è: "Se più persone lavorano allo stesso obiettivo... niente è impossibile". I commercianti e imprenditori che hanno già chiuso sono diverse decine, se andate sulla pagina del gruppo oltre ad iscrivervi potete vedere tutti coloro che hanno chiuso e si sono messi come diceva Enrico a disposizione della comunità in questo triste momento di emergenza.