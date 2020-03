​Come mangiare sano fuori casa?

TERMOLI. Chi ha un lavoro che lo costringe a stare tutto il giorno fuori casa si trova spesso a mangiare ciò che capita: come fare per non ridursi a un triste panino, tra l’altro non salutare se consumato tutti i giorni? Se non volete ridurvi alla frutta e pranzare in modo sano, ecco per voi alcuni suggerimenti molto facili da realizzare.



Prima di tutto: qualche regola!

Pranzare fuori vuol dire cercare di fare un pasto completo, leggero ma comunque equilibrato. Per questo motivo nel piatto non devono mai mancare i carboidrati, come la pasta, le proteine, come la carne, le fibre, ovvero le verdure e anche un po’ di grassi sani, come l’olio d’oliva, la frutta secca o i semi.

Come fare per portare in ufficio tutto questo e mangiarlo magari a una temperatura decente (immaginate un bel piatto di pasta freddo o un pezzo di carne duro perché cotto molte ore prima)? La soluzione è quella di acquistare uno scaldavivande elettrico, l’unico in grado di farvi riscaldare il cibo in poco tempo e di farvelo consumare tiepido se non caldo.

Non dimenticate poi di masticare bene il vostro pasto, per evitare di appesantire lo stomaco, favorire la digestione e quindi essere ben produttivi al lavoro.

Un pranzo proteico

Se siete amanti delle verdure e degli ortaggi, preparare un buon hamburger che li veda come protagonisti può soddisfare non solo il palato ma anche la fantasia. Scegliere le lenticchie rosse, che cuociono in meno tempo, è una buona idea, insieme a delle patate e ai fagiolini.

Una volta lessato il tutto, basterà frullarlo e unirlo a un po’ di pane grattugiato, poi creare la forma di un hamburger e infornare per un quarto d’ora a 180 gradi.

Riso alla greca

Per ottenere questo bel piatto, basterà preparare un po’ di pomodori tagliati, di feta greca e una manciata di zucchine, meglio se tagliate a julienne. Potrete scegliere diversi tipi di riso ma, se volete un pasto profumato, optare per il venere è l’idea giusta.

Inoltre questo alimento è molto ricco di fibre e sali minerali, indicati per chi ha carenze o vuole seguire un’alimentazione equilibrata.

Un panino ogni tanto

Non tutti i giorni, ma una volta ogni tanto, va bene un panino, purché non sia realizzato con farine raffinate. Via libera quindi a quelli integrali o ai cereali, da farcire con alimenti sani, come il pomodoro, un avocado maturo, un po’ di insalata e magari dei funghi cotti il giorno precedente con un po’ di olio e sale.

Uno sformato di pasta o patate

Soluzione semplice da realizzare e facile da scaldare: una focaccia di patate è un alimento completo, in quanto ha tutto al suo interno. Una volta fatte lessare, basterà passarle, impastarle con un po’ di parmigiano e un uovo o due e stendere il prodotto ottenuto.

Per il ripieno sarà sufficiente inserire un po’ di prosciutto cotto e soresina oppure degli spinaci lessati, delle olive e delle carote. Se preferite quella di pasta, dovrete considerare un maggiorato apporto calorico, visto che ci sarà burro nell’impasto: magari preferitela quando siete sicuri di cenare con poco.

Farro o cous cous

I cereali sono un ottimo sostituto della pasta e del riso, visto che apportano non solo carboidrati ma sono una ricca fonte di fibre. Potrete scegliere, per esempio, il farro, da condire con pomodorini a crudo, menta, olio e sale, oppure con dei broccoli al vapore o ancora cavolfiore, un altro ortaggio ricco di sostanze nutritive.

Se preferite la consistenza impalpabile del cous cous, potrete velocemente realizzare un piatto con quello precotto, da unire a un po’ di formaggio fresco e magari anche a del pesce, ricco di Omega-3.

I versatili ceci

Tra i legumi, potrete optare per un buon piatto di ceci, da mangiare da soli o anche con un contorno di pane, oppure, una volta cotti, potrete scegliere di trasformarli nel buon hummus. Di cosa si tratta? Di un prodotto facile da realizzare, perché basterà semplicemente frullare i ceci così ottenuti oppure unirli a una patata lessa e a delle carote, precedentemente bolliti.

Chi le ama potrà aggiungere anche delle spezie o un po’ di pepe, realizzando così un piatto della tradizione orientale molto buono.

Insalata di riso

Se non volete usare lo scaldavivande e vi trovate nel periodo estivo, niente di meglio di una buona insalata di riso, purché scegliate l’arborio, in quanto questi chicchi rimangono ben staccati. Conditela con delle verdure grigliate, un po’ di tonno, meglio se al naturale, e un po’ d’olio: sembrerà di stare in vacanza, anche se siete in ufficio!