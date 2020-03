TERMOLI. Dal 10 marzo è in vigore il decreto ‘Io resto a casa’, una serie di misure del Governo che invitano i cittadini italiani ad evitare spostamenti se non strettamente necessari (legati principalmente al lavoro o alla salute). Restare a casa, però, può essere estenuante per un popolo come il nostro, abituato, da sempre, a viaggiare ed a scoprire il mondo. Essere relegati in quattro mura può seriamente compromettere il sistema nervoso e la mente. Allora cosa si fa? Si trasgredisce? No, meglio riscoprire vecchi piaceri quasi dimenticati. Per affrontare questa situazione abbiamo chiesto consiglio allo psicologo e psicoterapeuta, nonché consigliere comunale sul Comune di Termoli e Presidente della I Commissione Consigliare, Nicola Malorni che ci ha inoltrato il suo pensiero:



«Da oggi, dopo il DPCM del 9 marzo, il fenomeno Coronavirus è significativamente mutato nella psiche dei cittadini italiani, dopo che è stato decretato l’obbligo di restare a casa e di restringere significativamente il proprio abituale livello di attività per il bene collettivo in tutto il Paese. Muta il fenomeno virale e muta anche qualcosa nella nostra psiche.

Il decreto ha avuto un impatto sulla consapevolezza collettiva che auspicavamo da tempo, soprattutto dopo aver ascoltato e visto scene di concittadini totalmente ignari dei rischi che tutti stiamo correndo su più livelli: da quello sanitario a quello economico e sociale. La paura del contagio o l’apprensione per la salute dei nostri cari, soprattutto di quelli più fragili, non ha più le barriere della rimozione o della negazione a far da sponda. Perché oggi troviamo le porte chiuse di diverse attività, le lunghe file al negozio sotto casa, il ritmo lento delle giornate passate con i nostri figli che ci costringono alla resa. Tutto questo cambia la nostra percezione del fenomeno. L’ansia generalizzata, improvvisamente palpabile tra le strade cittadine vuote, surreali, attraversate da pochi individui schivi e perlopiù preoccupati, accompagna la sensazione inedita per la maggior parte di noi di poter essere tutti discriminati, costretti alla segregazione, bloccati ai confini, percepiti come potenziali incubatori di malattie, con la percezione di un’economia e di un sistema sanitario che rischiano seriamente il collasso. Il decreto ha avuto un impatto destrutturante immediato sulle nostre difese psichiche che ci facevano disconoscere il rischio reale per le nostre comunità. Non possiamo più raccontarci che “è una semplice influenza” e che non ci importa dei buoni consigli della scienza e dei sindaci.

Da oggi comincia per noi italiani una nuova fase di apprendimento di cosa significhi avere una limitazione, una disabilità, una malattia, una condizione di crisi familiare da gestire o una condizione di salute da preservare, giorno per giorno, minuto dopo minuto. Abituati alla velocità delle vendite on line o al ritmo rassicurante delle casse dei grandi centri commerciali, oggi siamo costretti alle lunghe attese di mascherine che non si trovano o di reparti ospedalieri che non riaprono o al fallimento contenitivo delle carceri che lasciano fuggire i detenuti, eventi che dilatano lo spazio facendoci sentire soli e vulnerabili, togliendo aria alla libertà che ritenevamo gratuita.

Da oggi siamo costretti, per decreto, a confrontarci con l’umanità che non abbiamo mai conosciuto o abbiamo negato, rimosso, allontanato dal nostro pensiero. Questo mette a dura prova l’equilibrio psichico di ognuno di noi. Ma questo è anche il momento della consapevolezza perché siamo tutti “zona rossa”, un colore che infiamma la nostra coscienza. Occorre quindi procedere con la maturità richiesta da una condizione di crisi severa. Non è più il tempo di cercare spasmodicamente notizie sul virus e sulle varie teorie che si susseguivano nelle settimane passate per conoscere questo nemico invisibile, ora occorre “agire terapeuticamente” in tempo, per evitare problematiche maggiori sotto il profilo sanitario, sociale ed economico.

Inoltre, ho compreso ascoltando i miei pazienti in questi ultimi giorni che c’è qualcosa di buono che il virus sta portando con sé nelle nostre vite: la riscoperta di modi non abituali di essere, di tempi non concessi prima al gioco, alla socialità, alla lentezza, alla gentilezza, al prendersi cura degli altri, agli spazi da ricercare per i figli o per gli anziani o per i vicini bisognosi, nella nostra mente prima affollata di impegni, molto spesso egoistici e deumanizzanti. Il virus, in altri termini, così evolutivamente distante da noi, ci sta permettendo, nonostante tutto, di recuperare le parti più preziose di questa dispersa umanità».