«O si garantisce la sicurezza o le fabbriche chiudano»

TERMOLI. La polemica nelle fabbriche non si placa: tiene banco la questione sicurezza. «Abbiamo terminato ieri pomeriggio un incontro in call conference con l’alta dirigenza di Fca dove abbiamo rimarcato la complicata situazione che tutti stiamo vivendo in queste ore nelle singole realtà produttive. Abbiamo inoltre rimarcato la necessità di far rispettare tutte le norme previste dal decreto ultimo di ieri sera a partire: dal rispetto della distanza minima di un metro, soluzioni igienizzanti, smart working, evitare assembramenti – ci dice il segretario regionale della Fim-Cisl Riccardo Mascolo - abbiamo proposto, se necessario, anche di fermare per qualche giorno gli stabilimenti a partire da quelli finali per consentire le applicazioni organizzative derivanti dal decreto.

Anche abbassando le produzioni. Inoltre stiamo spingendo con Fca sul tema mascherine che Fca sta continuando a ricercare in tutto il mondo e che al momento complicatissime da trovare. In serata facciamo nuova call per adottare tutte le soluzioni per tutelare i lavoratori prima di tutto e garantire un minimo di livello di produzione». Il numero uno della Fim Bentivogli, non l’ha mandata a dire. «Fermare le produzioni nelle fabbriche incapaci di garantire salute. Sono giorni durissimi per le fabbriche metalmeccaniche italiane, il sindacato sta operando affinché tutte le misure messe in campo da Governo e Istituzioni consentano il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori. L’estensione a tutto il Paese delle misure di prevenzione e contenimento hanno aumentato il numero di lavoratori coinvolti e questo è assolutamente positivo.

E’ bene favorire ancora di più l’utilizzo dello smart working, di ferie pregresse e Cassa Integrazione. Non bisogna perdere la calma e prendere decisioni con ponderazione e senso di responsabilità. Registriamo, purtroppo, in tantissime aziende grandi e piccole la mancanza di dpi (mascherine, igienizzanti, etc.), sanificazione dei locali e non rispetto della distanza di almeno un metro tra i lavoratori. Sappiamo cosa comporta bloccare tutte le fabbriche metalmeccaniche per 1 mese ma ciò diventa immediatamente necessario nelle aziende che si stanno dimostrando incapaci di rispettare tali prescrizioni. La prevenzione del contagio è un dovere del datore di lavoro».