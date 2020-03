​Progetto Salute informa: noi ci siamo

TERMOLI. Nonostante la sospensione delle attività ambulatoriali di tutta l'Asrem, e quelle di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate con l'Asrem e il San Timoteo ancora chiuso e non sappiamo per quanto tempo ancora, noi, Orgogliosi, in questo momento di grande difficoltà di aver assicurato le urgenze laboratoristiche ai pazienti oncologici in chemioterapia e a chi ha necessità di verificare i parametri per i farmaci da assumere, continueremo a farlo..

PROGETTO SALUTE C'E' e conferma di voler proseguire in questa volontà di garantire ai pazienti suddetti, almeno fino a quando le forze glielo consentiranno, il servizio.

Opportuno però che il servizio sia richiesto ed erogato solo per chi ne ha un bisogno inderogabile, così facendo si spera di poterlo garantire fino a quando il servizio pubblico non ritornerà operativo.

Per gli altri pazienti/utenti Progetto Salute garantirà tutte le prestazioni laboratoristiche e specialistiche a costi agevolati.

Ringraziamo le tante persone che hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa intrapresa, ma in questo momento di grande difficoltà ho ritenuto doveroso farlo.

Tutti insieme ce la faremo.