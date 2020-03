Miprendocuradell'Asrem: partono campagne di raccolta fondi nel Molise

CAMPOBASSO. Molteplici le iniziative assunte per raccogliere fondi da destinare a ospedali e alla sanità pubblica molisana.

«In Regione cresce la preoccupazione e aumenta l’emergenza per la diffusione del Covid-19, specialmente alla luce delle nuove disposizioni del Governo emanate nella serata di ieri. Di fronte a questa drammatica condizione è doveroso fare qualcosa per aiutare il personale sanitario ad affrontare al meglio la situazione. I fondi raccolti verranno donati all’Asrem Molise e saranno destinati all’acquisto immediato di materiali e dispositivi necessari alla cura dei pazienti colpiti da coronavirus. Il tutto verrà fatto con la massima trasparenza in modo tale da garantire la proficuità delle donazioni. Adesso tocca a noi fare del nostro meglio: possiamo donare, pubblicizzare l’iniziativa e rimanere attivi per il nostro Molise. #IORESTOATTIVOEDONODACASA

Per aderire a questa campagna clicca su questo link

Poi vi è l’iniziativa assunta da altri ragazzi, tra cui Cristina Musacchio di Portocannone.

Organizzatori: Cristina Musacchio - CalciocavalloFC - Matteo Ferocino - Pippo Venditti - Marianna Lizzi - Giada Reale - La Banda della Masciona - Federica Bevilacqua - Marika Laurelli – AvistomMolise.

Alla luce dell'emergenza sanitaria che ha coinvolto l'Italia e, di conseguenza, anche la Regione Molise abbiamo deciso di attivarci per supportare il sistema sanitario Molisano. I fondi raccolti saranno donati a favore dell'Azienda sanitaria regionale del Molise. Ognuno può fare la sua parte, basta anche un piccolo contributo per fare la differenza. Facciamo in modo che le donazioni si diffondano più velocemente del virus! Grazie di cuore.

Una campagna rilanciata anche dal sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci.

«Mi prendo cura dell'Asrem, iniziativa della mia giovane concittadina Cristina Musacchio, d'intesa con i vertici della nostra malandata Azienda Sanitaria. Si può donare con bancomat e carta di credito. Anche piccoli importi. "Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno": MADRE TERESA DI CALCUTTA. NënaTerëze».

Per donare clicca su questo link.