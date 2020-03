In dimissione gli ultimi degenti, sta per partire la sanificazione dell'ospedale

TERMOLI. Nelle prossime ore, verosimilmente domani, giovedì 12 marzo, a una settimana esatta dalla chiusura del Pronto soccorso disposta dalla Regione Molise e dall’Asrem, inizierà l’azione di sanificazione dell’ospedale San Timoteo.

Numeri precisi descrivono l’attuale situazione, una ventina di medici in servizio e circa 4-5 degenti, in attesa di essere dimessi, per liberare tutti i locali e igienizzarli.

Ricordiamo che si è in attesa anche di conoscere l’esito degli ultimi 17 tamponi effettuati tra gli stessi pazienti e il personale sanitario, i primi 78 sono risultati tutti negativi, per fortuna.

Il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, ha espresso un plauso ai dipendenti del presidio ospedaliero di viale San Francesco, coinvolto in questo enorme disagio, e ha annunciato che l’ospedale riaprirà al più presto (si immagina lunedì 16 marzo).

Lo stesso manager, insediato appena lo scorso 29 febbraio, ha indicato come il 15-16 marzo come il periodo indicativo per scongiurare una emergenza epidemiologica dovuta ai circa 400 cittadini di rientro dal Nord, questo il numero di comunicazioni ricevuto, immaginiamo che ne siano stati anche altri meno ligi al proprio dovere.

«Il sistema sta reggendo, non ci sono focolai interni, ma siamo sul chi vive», la chiosa di Florenzano.