Smartworking, l'istituto Majorana di Termoli più forte del Coronavirus

TERMOLI. Sono le otto del mattino quando Mariagrazia, Luca, Davide, Valentina e Loris, studenti dell'Istituto "Ettore Majorana" si apprestano, come tanti altri studenti italiani, ad accomodarsi di fronte al proprio Pc per iniziare la lezione.

«Il coronavirus ha imposto misure restrittive, gli studenti sono costretti a restare a casa e adottare la didattica a distanza.

Tutte le scuole si sono trovate a fronteggiare la necessità di garantire agli studenti la formazione. Gli studenti sopra citati hanno raccontato le loro impressioni dopo 3 giorni di Smartworking: "non avremmo immaginato che la nostra scuola, così dinamica, piena di comunicazioni dirette, sguardi e contatti potesse farsi immobilizzare dal Coronavirus.

Ma la scuola è più forte, non può essere fermata, deve continuare a formarci, seppur a distanza. Il primo giorno abbiamo realizzato che eravamo tutti nella stessa situazione, insegnanti compresi e ogni preoccupazione è svanita. Si legge, si spiega, si svolgono esercizi: tutti insieme a condividere non solo i contenuti ma anche le emozioni. Paradossalmente, in questi giorni le distanze si stanno accorciando e i nostri professori sono ancora più vicini a noi. Abbiamo visto i nostri compagni più timidi prendere parte animatamente alle lezioni.

Ognuno nella propria comfort zone ha abbattuto il muro dell'insicurezza mostrando il lato migliore di se'. Noi nativi digitali, frequentando un istituto tecnico, non siamo inesperti di tecnologia eppure siamo emozionati come i bambini che, per la prima volta, si interfacciano con una nuova realtà. Il coronavirus ci ha insegnato che, anche in condizioni avverse, riusciamo a dimostrare senso civico, puntualità e responsabilità. Ringraziamo tutti i nostri docenti e il nostro dirigente scolastico Stefano Giuliani», fanno sapere da via Palermo.