​Covid19, Toma: “Non c’è apocalisse, ma seguiamo le regole. Lo dobbiamo a noi stessi”

CAMPOBASSO. È ormai ufficiale: il Covid19, comunemente chiamato coronavirus, è divenuto una pandemia. L’annuncio è di questo pomeriggio e, malgrado anche in Molise siano stati riscontrati dei casi, la popolazione sembra essersi attenuta scrupolosamente alle direttive governative, rispettando distanze di sicurezza e limitando le uscite ai soli scopi lavorativi o di acquisto farmaci e beni di prima necessità.

A fare il focus sulla situazione molisana è il Governatore Donato Toma che, attraverso un video diffuso sulla pagina Facebook istituzionale della Regione Molise, esordisce: “Siamo stati tra i primi in Italia a recepire ed applicare tutte le normative varate dal Governo. Abbiamo messo in campo da subito tutte le azioni di prevenzione e coordinamento possibile per controllare e proteggere in maniera capillare il territorio. Abbiamo dato ampio spazio ad azioni di comunicazione per diffondere la consapevolezza del pericolo da contagio e sensibilizzare a comportamenti virtuosi”.

Pratiche che, secondo il Presidente della Regione, sono state seguite alla lettera dai molisani: “Tutto questo ha funzionato – ha annunciato – Il nostro territorio non ha risposto bene, ma benissimo e per questo ringrazio i medici, il personale sanitario, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e tutti gli amministratori locali. Stiamo dando prova di un grande senso di comunità”.





Accanto alle buone pratiche, però, ci sono sempre i trasgressori, in primis coloro che, dopo il decreto di chiusura di molte regioni del Nord, si sono diretti al Sud portando con sé il rischio di contagio: “Purtroppo, però, non a tutti è chiara la gravità della situazione. Nei giorni scorsi è stato varato il primo decreto che estendeva la zona rossa a tutta la Lombardia e ad alcune province di Veneto ed Emilia Romagna. Migliaia di persone si sono riversate al sud. Abbiamo chiesto a chi aveva deciso di rientrare in Molise di autodenunciare la propria presenza così da consentirci di attivare i controlli del caso. In circa 400 lo hanno fatto e li ringrazio. Tra questi un giovane di Campobasso rientrato da Milano che oggi è risultato positivo al coronavirus. Stiamo ricostruendo la catena di contatti avuti da questa persona. Possiamo mettere in campo tutte le azioni formative possibili, ma se ognuno di noi non capisce che ogni propria azione può contribuire alla diffusione o al rallentamento del contagio, tutto ciò potrebbe risultare vano”.

Sulla gravità della diffusione del Covid19 in Molise, il Governatore rassicura la popolazione e la invita a mantenere comportamenti ligi e non assaltare i supermercati: “La situazione è seria e va affrontata. Come seri sono i molisani e la nostra storia. Tutti quelli che sono rientrati in Molise o che sono stati in contatto con persone contagiate chiamino i numeri regionali e si autodenuncino. non vi succederà nulla, sarete solo sottoposti ai controlli per capire se siete contagiati. È una misura precauzionale che serve in primis a voi per sapere se state bene e poi alla comunità. Potete farlo sia per egoismo che per altruismo, ma fatelo. Tutti gli altri che avvertono sintomi chiamino. Non credete nelle fake news diffuse da alcuni social o su whatsapp. Non c’è nessuno scenario apocalittico in corso. Dobbiamo solo fare tutti la nostra parte in maniera responsabile e determinata”.

C’è chi combatte contro il virus da settimana, instancabilmente. È per loro che Toma chiede ai molisani di avere maggiore responsabilità: “Dobbiamo essere responsabili, non abbiamo alternative. Lo dobbiamo fare per i nostri anziani che sono vulnerabili, per tutti quelli che, senza distinzione di età, hanno difese immunitarie basse e quanti hanno patologie varie. Dobbiamo farlo per i nostri medici, infermieri, per tutto il personale sanitario. I nostri eroi che si stanno sacrificando oltre l’immaginario. Dobbiamo farlo per le Forze dell’Ordine, per la Protezione Civile, i nostri angeli custodi. Per il Molise, per tutti i lavoratori e le proprie famiglie, per il popolo delle partite iva, per i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori”.