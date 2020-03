«Non solo nelle agenzie di scommesse»

TERMOLI. «Orgoglioso di far parte di una categoria di imprenditori che ancora una volta nel silenzio assoluto e senza fare "macchiette", ha tirato giù la serranda in 5 minuti e non sta dicendo una parola sull'enorme sacrificio cui sarà tenuta a sottoporsi per le prossime 3 settimane.