​Cosa serve per allestire un bar a prova di clientela esigente

TERMOLI. Non basta arredare uno spazio con tavolini e sedie, un bancone e la macchina per fare i caffè. Per armare un bar davvero memorabile ci sono alcuni grandi classici senza tempo che meritano il giusto primato. Alcuni elementi possono rendere più piacevole la permanenza, mentre altri che fanno da contorno sono la soluzione perfetta per ottenere l’atmosfera giusta.



La prima regola è rendere il bar un posto adatto al bivacco libero. Quello che la gente cerca è qualcosa che somigli a casa, ma senza le grane di dover poi rassettare. Non serve montare una brandina sul retro, basta organizzare il perfetto kit da intrattenimento e i fiumi di birra scorreranno copiosi in maniera del tutto naturale.

Se una volta il primato del bar era indiscusso, presto è stato ceduto al pub. Di esterofila provenienza, questo locale per avventori oziosi si caratterizza per l’atmosfera accogliente, informale e che invoglia a venire per restare.

I giochi da tavolo

Sono un grande classico spesso trascurato. Eppure i giochi da tavolo possono essere una risorsa che calamita orde di giovani comitive. Valgono tutti. Dal più classico Monopoli, Risiko, fino ai più moderni giochi di società che ammiccano al pubblico più esigente. Dobble, Dixit, Azul, Kaleidos, Taboo, ogni anno ne vengono proposti nuovi, si può rischiare di non avere vite a sufficienza per giocarli tutti. Ma si può sperare di avere così tanti clienti da poter offrire a ciascuno un gioco da tavolo per il proprio intrattenimento.

Creare le occasioni che invoglino la clientela a restare al bar può essere una buona strategia per attirare nuovi clienti che sperano di spassarsela allo stesso modo. C’è persino chi ha inventato un menù dei giochi da tavolo, da ordinare insieme alla consumazione per essere certi di trovare proprio l’intrattenimento più adatto.

Analogico è meglio

Per far star bene i propri clienti l’opzione detox è una carta da giocare per proporre un’alternativa utile. La disintossicazione più azzardata è di certo quella dalla tecnologia. Il flipper, immancabile fino a qualche decennio fa, è stato poi sostituito dalla versione digitale, per poi sparire del tutto. Ci vuole una certa arte e tanta disciplina per riuscire a imporre un percorso alla pallina che, è noto, dispone di volontà propria.

Non è certo facile recuperarne uno d’epoca e in ottimo stato, ma la ricerca premia i più determinati. Anche se non se ne vedono poi così tanti in circolazione, rimettere in piedi una postazione per giocare a flipper può dare un tocco vintage da non sottovalutare.

A freccette come nei peggiori pub di Londra

Tra i grandi classici destinati a non vedere mai il tramonto ci sono anche le freccette professionali. Un vero culto tra i sudditi di Sua Maestà, conquistano anche nel Bel Paese un nutrito seguito di appassionati. Si disputano tornei, si giocano partite all’ultimo lancio e il calcolo del punteggio è così complicato che non può che rendere agguerriti i partecipanti.

Il gioco si presta a essere eseguito in modi vari e secondo le direttive di diverse scuole, dal metodo di lancio passando per i tipi di freccette, analogico o elettronico. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Insegnare l’arte del calcetto

Cosa vuole il pubblico? Divertimento e un momento per staccare la spina dalla pressione della vita di ogni giorno. Grazie al mitico calcetto sentirsi delle divinità è facile se si sa come mandare in rete la pallina ed evitare gli avversari impilati di fronte in fila perfetta.

Tra i più talentuosi, che sono capaci di dare una nuova vita alle vecchie passioni, c’è chi si è inventato i corsi per insegnare le tecniche apprese in anni di rigoroso ozio estivo al bar del lido.

Il biliardo

Altro elemento dal gusto un po’ britannico, il biliardo tradizionalmente trova posto sul retro dei bar più malfamati. È uno dei giochi più antichi ed è riuscito a conquistare un posto di rilievo tra le discipline sportive riconosciute. Infatti si disputano tornei e campionati del mondo per ognuna delle singole specialità.

Vale la pena sacrificare un paio di posti a sedere pur di allestire una postazione per una rastrelliera coi bastoni, il gessetto e il tavolo dal tipico tappeto verde.