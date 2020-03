Donna sta per tentare di togliersi la vita, salvata grazie a una telefonata

TERMOLI. «Un plauso agli uomini della questura di Campobasso». Lo esterna chi altrettanto dovrebbe riceverne uno, poiché grazie a lucidità e tempestività, da Termoli, è riuscito a far sventare un suicidio. Il tutto grazie a una telefonata. A raccontarcelo è stato proprio questo cavaliere bianco, che tuttavia ha voluto restare nell’anonimato. «Nel pomeriggio di lunedì stava avvenendo un triste accadimento che grazie all’intervento degli uomini della Questura di Campobasso si è concluso felicemente.

Con tempestività, ricevuta una segnalazione da una telefonata partita dalla città di Termoli, gli uomini della Questura di Campobasso, con grande professionalità, pur essendo privi di riferimenti utili a raggiungere una persona con intenzioni suicida in appartamento, tramite la vasta descrizione che veniva loro comunicata telefonicamente dai conoscenti dalla signora in difficoltà, sono riusciti in un esiguo spazio di tempo, non solo a raggiungere l’abitazione e anche a rintracciare i familiari, assicurandosi della situazione, con discrezione e garbo, hanno anche contattato la famiglia che si è adoperata per la signora rassicurandola dell’avvenuto intervento positivo.

Un eccellente personale della Polizia tutta e del territorio, che rende onore alle istituzioni poiché capaci di qualsiasi intervento a favore della collettività. Dobbiamo essere orgogliosi di poter beneficiare del prezioso supporto quotidiano che gli uomini delle Forze dell’Ordine con spirito di abnegazione ci dedicano quotidianamente. Grazie davvero!»