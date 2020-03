TERMOLI. "Strano, ma virus: il morbo di oggi, quelli di ieri e gli atteggiamenti di chi li ha patiti".

Il Governo ha prescritto: niente strette di mano e distanza di almeno un metro tra due persone. Se non sapeste come applicare le

misure contro il coronavirus, osservate Renzi e Conte e comportatevi di conseguenza. Ciò posto, consentite che mi sfoghi. Da ‘quisque de

populo’, ho letto il testo su cui ha lavorato il Presidente del Consiglio, insieme al suo addetto-stampa Casalino, e un dubbio ancor m’assale: cosa significa “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori”. Impedire? O semplicemente “esortiamo

ad evitare”? Si potrebbe ragionevolmente pensare alla seconda ipotesi. Ma se fosse così, che senso ha l'ultima frase:”È consentito il rientro

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”? Ragionevolmente vuol dire che è vietato tutto il resto, tranne le eccezioni

specificatamente indicate: gli spostamenti motivati da lavoro e salute. Ed allora si torna all'impedire. Va bene che a Palazzo Chigi c’è un gran

fratellone che contorna (e conforta) il Presidente, ma perché farci vivere nel dubbio? Forse sarà per questo che l’uomo qualunque reagisce

pencolando tra timori ed esagerazioni? Il Molise, poi, è speciale. Il titolo di una testata locale precisa che la legge formulata dalla

Regione Molise per le ‘carresi’ è stata giudicata in linea con la Costituzione. E subito, su Facebook, si affaccia una domanda: ”Se la

legge regionale è costituzionale, il 3 maggio prossimo, a S. Martino in P., si corre o no?”. Ma come? È infetto lo 0,5% del territorio

nazionale, lo 0,5% della Lombardia, lo 0,2% del Veneto; le persone in quarantena sono lo 0,089% della popolazione italiana; la Nazione si è

fermata come non è mai avvenuto nell'era moderna; treni e ristoranti così vuoti non s'erano visti nemmeno durante la guerra; avremo ricadute

economiche più spaventose della peggior crisi finanziaria. Ed a qualcuno viene da pensare alla sorte della corsa dei carri! A Larino è lo

stesso: ”Chissà se l’amico F. verrà per S. Pardo!”, si chiede un tizio. Ma si è così certi che l’evento possa tenersi?



Eppure la situazione è grave, oggi come lo era ieri. E le reazioni – a ben pensarci e fatte le opportune eccezioni, riferibili ai tempi – sono quasi le stesse ad onta dello scorrere dei secoli. Niente di nuovo sotto il sole:”La peste che il Tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c'era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia”. Le parole sono quelle che aprono il cap. XXXI dei “Promessi sposi” che, insieme al successivo, è interamente dedicato all'epidemia di peste che si abbatté su Milano nel 1630. Il testo di Manzoni è illuminante e di straordinaria modernità. Dentro c'è già tutto: la certezza della pericolosità degli stranieri; lo scontro violento tra le Autorità; la ricerca spasmodica del cosiddetto paziente-zero; il disprezzo per gli esperti; la caccia agli untori; le voci incontrollate; i rimedi più assurdi; la razzia dei beni di prima necessità e l'emergenza sanitaria. Un’altra fonte illuminante (“I leoni di Sicilia. La saga dei Florio” di Stefania Auci): "C'è un caldo infernale, un sole spietato. Palermo sta morendo. Lungo il Cassaro scorrono carretti portati da animali macilenti. Dentro, cadaveri. I carrettieri gridano:'Cu' avi morti?'. Qualcuno fa un cenno. Subito dopo, un corpo viene buttato giù da una finestra. Ogni giorno la città paga il suo tributo di vittime al colera, giunto sull'isola - dal Continente - nel giugno 1837. E ciò che non ha potuto fare il morbo hanno fatto gli uomini. Dopo la diffusione dell’epidemia, è arrivata la rivolta popolare, sobillata da chi incolpa il Re di avere incoraggiato il

contagio: acqua e cibo – si grida, si accusa – sono stati contaminati apposta per decimarla popolazione. Abbandonate, le dimore vengono

saccheggiate alla ricerca di cibo, soldi, negozi e ‘putìe’ sono dati alle fiamme”.



Dell’agosto 1656 riferisce – come sottolinea Giuseppe Mammarella dell’Archivio storico diocesano - il Registro dei defunti della

Parrocchia della Cattedrale di Larino:“Incipit horribilis aetas”, riferendosi alla epidemia di peste che colpì anche la zona di Larino in

quell’anno. “I sopraddetti defunti, dal giorno 29 fino al 26 dicembre, sono morti del morbo dell’epidemia. Dopo il presente giorno cessò il

predetto morbo”.



Claudio de Luca