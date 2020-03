Coronavirus, Campopiano scrive ai colleghi avvocati

LARINO. Il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Larino, Oreste Campopiano, ha inviato una lettera a tutti i colleghi.

«Carissimi colleghi, ieri mattina, accogliendo l'invito del Presidente della Corte di Appello dott.ssa Rossana lesulauro, ho partecipato alla riunione cui sono stati invitati i Capi degli Uffici Giudiziari del Distretto, nonché il Presidente della Giunta Regionale, il D.G. dell'Asrem e i Presidenti dei tre Ordini forensi. La riunione è stata convocata nel condivisibile intento di adottare uniformi misure organizzative nella gestione delle udienze e dei servizi nell'ambito di tutti i presidi del Distretto, a seguito della acquisizione delle necessarie informazioni e dei suggerimenti della Autorità Sanitaria.

All'esito della riunione si è concordato unanimemente sulla necessità di proseguire, dopo la data del 23 marzo (scadenza del cosiddetto "periodo cuscinetto") nel rinvio di Ufficio delle udienze ordinarie civili, e penali fino a tutto il 31 maggio 2020, in applicazione di quanto disposto all'art. 2 del D.L. 08.03.2020 n. 11 lett. G.), con le eccezioni stabilite nel decreto.

Tanto al fine di "evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone" come testualmente recita il richiamato D.L. 11/2020. Resta inteso che i provvedimenti definitivi saranno adottati dai singoli Capi degli Uffici Giudiziari in ossequio a quanto stabilito in sede di audizione congiunta. A quelle disposizioni si farà specifico riferimento. Colgo l'occasione per rappresentarvi che, a nome degli Avvocati del Foro di Larino, ho ringraziato la Presidente della Corte di Appello per la tempestività e per il Suo concreto impegno, oltre che per la grande sensibilità, non solo istituzionale, manifestata a tutela della salute di tutti gli operatori della Giustizia. La delicatezza estrema di quanto sta accadendo impone a tutti noi particolare cautela, unità, coesione e senso di responsabilità. Sarà nostra cura tenervi continuamente e tempestivamente informati».