Fermi a 16 i casi di contagio da Coronavirus in Molise

TERMOLI. Non ci sono nuovi contagi in Molise, il bollettino dell'Asrem è fermo a 16. Negativi anche i due tamponi effettuati su due donne nella notte all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Al momento sono 7 i pazienti ricoverati nel capoluogo, 3 in terapia intensiva e 4 in malattie infettive. Gli altri sono sottoposti al regime di isolamento domiciliare.