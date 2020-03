C'è chi è rimasto bloccato all'Estero, il caso di un termolese in Marocco

TERMOLI. E’ partito una decina di giorni fa, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, quando il problema Coronavirus sembrava confinato alle zone rosse del Nord, per raggiungere il Marocco, dove aveva in programma una serie di incontri d’affari. Si è spostato all’interno a 300 chilometri da Marrakech, località in cui si è poi spostato ieri per partire in direzione Italia. Un imprenditore 72enne residente a Termoli è bloccato nel paese magrebino, a causa del blocco dei voli per il nostro Paese. Abbiamo raccolto la testimonianza della moglie, che nonostante siano stati coinvolti Ambasciata e sia stato tentato di contattare l’unità di crisi della Farnesina, non è stato possibile ricevere delle indicazioni su come rientrare in Molise. Una vicenda emblematica del difficile momento vissuto dai nostri connazionali all’Estero.