TERMOLI. Una A/14 così deserta non la si è mai vista. Le misure di contenimento del Coronavirus sono davvero stringenti e appaiono anche efficaci, recepite dalla popolazione, che ha compreso la profonda emergenza sanitaria in cui siamo coinvolti.

Naturalmente, per far sì che si rispettino le norme contenute nei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri è necessario organizzare anche una fitta rete di controlli da parte delle forze dell'ordine e per le varie competenze, tra arterie strategiche, centri urbani, etc. agenti e militari si dividono il territorio.

E' il caso della Polizia stradale del distaccamento di Termoli, che sta presidiando il casello autostradale di Termoli, con due pattuglie, in ingresso e in uscita. Misura fondamentale per tracciare e monitorare gli spostamenti dei veicoli e delle persone al loro interno, per verifcarne la sussistenza di validi motivi e anche per garantire l'ottemperanza a chi proviene da zone particolarmente a rischio all'ordinanza emessa dalla Regione Molise.

Per il momento l'afflusso si manifesta davvero esiguo.