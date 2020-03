TERMOLI. Partita l'azione di igienizzazione all'ospedale San Timoteo nella giornata di ieri, si attende la sanificazione vera e propria e quindi l'ulteriore pulizia post sanificazione, tre step fondamentali per poter poi riaprire il Pronto soccorso e tutto il presidio ospedaliero.

Ma quando? L'auspicio generale era per lunedì prossimo, ma secondo qualcuno così non dovrebbe essere. E nella mail inviata dalla Asl di Vasto si ipotizza addirittura una settimana.

«Faccio tutto quello che è nelle mie possibilità e nei doveri contemplati dal mio ruolo, per allestire un piano concreto, in più mosse, per dare ai nostri cittadini la necessaria assistenza qualora i numeri del Coronavirus dovessero mettere in affanno i presidi dell’Azienda»: questo l’impegno del Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, esplicitato nella delibera adottata nella quale sono stati previsti interventi differenziati per livelli di complessità assistenziale.

A Vasto resta Dea di I livello per accoglienza in urgenza di pazienti no Covid e pazienti sospetti non gravi da ricoverare in Malattie infettive, dove andranno anche altri pazienti con patologie di tipo infettivo no Covid. Continuerà a ricevere pazienti del Basso Molise fin tanto che non riaprirà l’ospedale di Termoli, probabilmente tra una settimana».