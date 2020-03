TERMOLI. Termoli sembra una città quasi fantasma: strade semideserte, la maggior parte delle serrande delle attività che non vendono beni di prima necessità sono abbassate, diverse auto girano in città e qualcuno si ferma ad acquistare la verdura o le mozzarelle dal contadino e dal produttore di turno, in sosta con il furgoncino in uno degli angoli della cittadina bassomolisana. Molti parcheggi sono vuoti, anche quelli bianchi che consentono di non pagare il posteggio, Corso Nazionale è deserto, così come la maggior parte delle vie. Le volanti dei Carabinieri, della Polizia e della Polizia Locale setacciano le vie, si soffermano all’esterno delle farmacie e dei mercati per controllare il rispetto delle norme e poi ripartano, in un ciclo che dura ventiquattrore.

Gruppi sparuti di persone passeggiano o corrono sul Lungomare Cristoforo Colombo, in alcuni casi in compagnia dei bambini o dei cani, qualche decina di residenti fa la fila fuori dai supermercati o dalle macellerie rispettando la distanza di sicurezza che, in molti casi, viene aumentata fino ad arrivare ad oltre quattro metri. I supermercati sono quasi vuoti, a differenza degli scaffali rifornitissimi, e non c’è calca alle casse. Si entra in gruppi, lentamente, ci si sofferma sulla merce, si acquistano beni di prima necessità, qualcuno riempie il carrello per evitare di uscire nuovamente e si tiene rigorosamente la distanza di sicurezza mentre si è in fila alle casse.

Le poche persone in giro per i corridoi dei supermercati indossano quasi tutte i guanti e la maschera: chi non l’ha trovata si copre il volto con una sciarpa. La paura è palpabile, si sente nell’aria e si nota negli atteggiamenti: ci si guarda con sospetto, chi starnutisce ha quasi paura a farlo e ci si saluta di corsa e da lontano. Il rumore della natura ha superato quello del traffico: si odono i cinguettii degli uccellini, i cani che abbaiano e, raramente, il rombo di qualche motore. La Termoli che conosciamo c’è ancora, è racchiusa nei cuori dei suoi residenti che la amano e restano in casa, in attesa di poter tornare ad ammirarla in tutta la sua bellezza. E la città ringrazia e regala un paesaggio nostalgico e primaverile, contando i minuti che la separano dai suoi cittadini e dai lunghi abbracci che ci scambieremo non appena il pericolo sarà scacciato.