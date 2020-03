«Si sospenda la produzione alla Fca e si ricorra agli ammortizzatori sociali»

TERMOLI. Apprendiamo dal segretario provinciale della Fismic-Confsal, Giovanni Mercogliano, come la riunione del comitato esecutivo unitamente alla Rls è sospesa in attesa che arrivino notizie ufficiali dall'incontro del governo. La Rsa e Rls Fismic hanno ribadito che la salute e la sicurezza ai lavoratori va garantita con le misure di: sanificazione degli ambienti di lavoro; sicurezza di almeno 1 metro tra i lavoratori; mascherine ai lavoratori ove non si può rispettare la distanza. Se non persistono tale condizioni, chiediamo all'azienda di sospendere la produzione e richiedere gli ammortizzatori sociali.

A livello nazionale, «la Fismic-Confsal ritiene che vadano fatti tutti gli sforzi per la tutela della salute dei lavoratori, ma ritiene allo stesso tempo che questo non possa mai essere in contrapposizione con la necessità di mantenere un apparato produttivo in grado di assicurare alle famiglie italiane occupazione e reddito per oggi e per il futuro. Riteniamo sbagliate delle richieste confuse e generalizzate di chiusura di tutte le attività produttive del Paese, ma crediamo nel contempo e impegniamo le nostre strutture territoriali affinché ai lavoratori chiamati a continuare a produrre in un momento così difficile, vengano assicurate tutte le condizioni di lavoro e di vita in grado indispensabili. Ai nostri delegati e alle nostre strutture territoriali raccomandiamo un impegno straordinario per pretendere che le condizioni previste dal Dpcm siano rispettate integralmente, non solo, crediamo che sia fondamentale che anche gli Enti locali responsabili dei trasporti assicurino ai lavoratori dei mezzi di trasporto sanificati e in grado di rispettare le distanze minime di 1mt previste dal decreto. Ove questo non si verifichi puntualmente, crediamo indispensabile che il sindacato si rivolga agli ispettori del lavoro al fine di farli intervenire prontamente per chiudere le attività produttive in quei luoghi di lavoro.

Sono queste le richieste che faremo oggi all’incontro con il Governo. Chiediamo altresì ai lavoratori di comprendere che la continuità produttiva, anche in questo momento molto difficile, è indispensabile, ma non può avvenire a danno della loro salute. Chiediamo infine agli imprenditori di essere responsabili, di attuare prontamente le misure che salvaguardano la salute dei lavoratori e in caso questo non fosse possibile in tempi rapidi, di sospendere le attività produttive al fine di rendere agibile secondo i dettami del Dpcm i luoghi di lavoro e, di rendere serena l’attività dei lavoratori pure in questo momento così complicato».