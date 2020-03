«Piena collaborazione dai medici del 118 e di continuità assistenziale ai vertici Asrem»

TERMOLI. Come sindacalista della sigla Fimmg-118, il dottor Giancarlo Totaro, a nome dei medici del 118 e di continuità assistenziale, esprimono piena collaborazione.

«Questa categoria ha già pagato un grande tributo a questa epidemia di Coronavirus manifestano la propria convinta collaborazione alle direttive della Direzione Asrem. Ci saranno tempi migliori per riprendere a confrontarci e scontrarci, anzi speriamo ritornino presto quei tempi. Non si è mai fatto sconti alla Asrem ma questo è il momento di agire ed essere uniti e solidali nella battaglia ed i medici del territorio sono e saranno tutti in prima linea a difendere il bene più prezioso per il cittadino: la vita e la salute. L'augurio migliore per i vertici Asrem è che provvedimenti presi, soprattutto quelli più dolorosi, siano sempre illuminati dall'anelito a perseguire l bene di tutti ed i medici si rendono disponibili a dare il proprio contributo per le decisioni future se e quando sarà ritenuto utile interpellarli.