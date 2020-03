Fca nella bufera a Termoli: Fim, Uilm e Ugl metalmeccanici proclamano sciopero

TERMOLI. Presa di posizione molto dura di Fim-Cisl, Uilm e Ugl metalmeccanici allo stabilimento Fca di Termoli.

«La riunione del comitato esecutivo di questa mattina è stata rinviata in attesa di riscontri dal tavolo nazionale tra Governo e parti sociali. Da parte nostra è stato richiesto di sanificare tutto lo stabilimento e in attesa utilizzare gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) in questa fase. Per ora resta confermato quanto deciso nella giornata di ieri ovvero la proclamazione di sciopero fino a nuove comunicazioni.