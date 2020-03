"Restiamo uniti, anche se distanti", l'iniziativa #PrayForItaly di due ragazze termolesi

TERMOLI. "Il mondo stavolta non ha creato l'hashtag #PrayForItaly , un po' ci dispiace dobbiamo essere sinceri. Quello che possiamo fare però è darci forza l'un l'altro. Per questo vi chiediamo di partecipare e condividere questa iniziativa.

In questi momenti difficili per il nostro paese, tocca a tutti noi dare il buon esempio. Rispettiamo le regole, restiamo a casa e facciamo sentire al mondo la nostra forza. Come? Sabato 14 marzo 2020 ore 12 commemoriamo le vittime del virus Covid-19 con un minuto di silenzio, tutti alla finestra o sui propri balconi. Poi con il nostro inno nazionale, eseguito da qualsiasi dispositivo, ringraziamo in un’unica voce, il lavoro delle autorità, dei medici e del personale sanitario, delle forze dell’ordine e di tutte le persone che lavorano per noi e per questa emergenza."

RESTIAMO UNITI, ANCHE SE DISTANTI. SIAMO UN SOLO CUORE L'ITALIA!

Le organizzatrici di questa iniziativa sono due ragazze termolesi, Manola Massimo e Rossella Pennella che vivono al nord da diversi anni.

Uniti, anche se distanti, molto più di prima: è questo il messaggio che l’Italia, nella sua capacità di essere resiliente, sta lanciando al resto del Mondo mentre combatte una battaglia dolorosa e tragica contro il Covid-19 (coronavirus). Inno di Mameli dal balcone, concerti in diretta su facebook o instagram (cui hanno aderito, per primi, Gianna Nannini e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro), videochiamate: il popolo non si è fermato e non si perde d’animo, malgrado il numero di morti e di contagi aumenti ogni giorno.

Ad oggi sono più di mille le vittime che il temibile virus, partito da Wuhan, ha mietuto in poco più di un mese dal suo arrivo nell’italico stivale. A loro è dedicato l’evento, virtuale s’intende, che la termolese Antonella Pennella, assieme alle sue sorelle ed agli amici sparsi nelle varie regioni italiane, sta organizzando per sabato 14 marzo con l’intento di sentirci ancora uniti, come un solo popolo, come sempre.

L’iniziativa, estesa a tutta Italia, nasce sul web sulla scia di altre organizzate nei giorni scorsi: tra queste l’esposizione della bandiera tricolore su balconi e giardini, lanciata dal gruppo ‘MoliSanità L113 Voglio nascere a Termoli’ fondato da Cinzia Ferrante, Debora Staniscia, Alessandra Di Pasquale e Giuseppe Pranzitelli. A questo si aggiunge anche la catena, che gira prettamente su Messenger (la chat di Facebook), in cui gli utenti si scambiano un abbraccio virtuale, in attesa di poterlo fare nuovamente di persona. Gesti che dimostrano la grande forza d’animo di un popolo unito.