​Coronavirus, il Governatore Toma annuncia il potenziamento degli ospedali molisani

TERMOLI. Il Covid-19 oltre ad aumentare le paure dei molisani (a ragion veduta) sta facendo anche alcuni piccoli miracoli: nel Nord Italia è diminuito drasticamente l’inquinamento, mentre nel piccolo Molise potrebbe permettere la riapertura di presidi ospedalieri vitali per la popolazione ed il potenziamento di quelli ancora aperti. L’implementazione della rete ospedaliera, unico mezzo per combattere il virus, è stata decisa in seguito all’incontro tra il Governatore Donato Toma e l’Unità di Crisi convocata dallo stesso Presidente che, in un recente videomessaggio sulla pagina Facebook istituzionale della Regione Molise, annuncia anche l’arrivo di materiale sanitario come mascherine, respiratori, caschetti per respirazione in ambulanza.



A questo si potrebbero aggiungere i posti letto del Vietri di Larino e del nosocomio di Venafro, chiusi da diverso tempo ormai e che potrebbero riaprire per fronteggiare la crisi attuale, oltre all’implementazione dei tre ospedali più grandi della regione: “Potenzieremo anche Agnone nel caso in cui occorresse – ha aggiunto Toma – I reparti di terapia intensiva verranno ampliati sui tre ospedali maggiori, Campobasso, Termoli ed Isernia mentre, all’occorrenza, i reparti di medicina generale potranno essere allestiti presso l’ospedale di Larino e di Venafro”.





Mano tesa anche alle attività che, in questo periodo di incertezza, sono costrette a chiudere i battenti per evitare il dilagarsi del virus: “La Giunta Regionale ha varato un provvedimento che, per me, costituisce un contributo per aiutare le imprese molisane – ha delucidato il Governatore – Sto parlando della sospensione per sei mesi delle rate di restituzione del prestito alla FinMolise”.

Sul futuro dei molisani e sull’estinzione del coronavirus, Toma è fiducioso: “Io sono convinto che ce la faremo. Se tutti coloro i quali sono rientrati, dallo scorso 7 marzo in particolare, in questa regione, rispetteranno la quarantena, evitando contatti, limiteranno in questa maniera la diffusività del virus, ce la faremo. Sono convinto che ce la faremo”.