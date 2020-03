Nicola Felice: "L'andamento lento delle operazioni di sanificazione era prevedibile"

TERMOLI. E' partita l'igienizzazione dell'ospedale San Timoteo, ma per la sanificazione vera e propria si dovrà aspettare.

Era prevista la riapertura del presidio ospedaliero lunedì prossimo, ma giungono notizie dall'Asl di Vasto che parlano di una settimana.

Nicola Felice, portavoce del Comitato San Timoteo fa delle considerazioni a riguardo.

"Viene da chiedere se e quando la Regione Molise in accordo con il Commissario ad acta approva le misure di urgenza con incremento di posti letto di terapia intensiva e individuazione di strutture per un piano eccezionale di quarantene. Ancor più importante è mettere in essere il piano straordinario per le nuovi assunzioni di medici specializzati, specializzandi, laureati in medicina, infermieri, operatori socio-sanitari, a tempo determinato, con immediata pubblicazione degli avvisi di interessi.



Ciò in base a quanto è stato definito nei decreti sull'emergenza Coronavirus.

Altre regioni, anche commissariate come il Molise, hanno provveduto in merito.

Essere tempestivi in merito è di estrema importanza considerata la grande richiesta di personale sanitario e la poca offerta.

Diversamente dobbiamo sperare di diventare colonia della Cina, ed avere oltre alle apparecchiature anche il personale sanitario utile all'emergenza."