Sospese fino al 3 aprile le attività di distretti e poliambulatori e pubblici e privati

CAMPOBASSO. Secondo ulteriori disposizioni dell'Asrem, «in linea con le disposizioni nazionali e regionali e con quanto già disposto nei giorni scorsi con riferimento alle attività ambulatoriali espletate presso tutte le Strutture ambulatoriali aziendali pubbliche e private accreditate contrattualizzate con la Asrem (Presidi Ospedalieri, poliambulatori, ecc), si ritiene necessario prorogare la sospensione di tutte le attività, comprese le attività in libera professione, sino al 3 aprile p.v. al fine di limitare lo spostamento dei pazienti sul territorio aumentando il potenziale rischio di contagio.

Le prestazioni domiciliari riabilitative continueranno ad essere erogate nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle norme ministeriali emanate ed in piena sicurezza attraverso l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Le attività ambulatoriali saranno organizzate al fine di assicurare comunque l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali recanti motivazione d'urgenza, nonché quelle di dialisi e quelle non indifferibili richieste da pazienti oncologici. I pazienti già prenotati saranno contattati dalle Strutture rinviando eventualmente quanto già programmato o garantendo la erogazione delle prestazioni ritenute indifferibili. Analogo percorso per le prestazioni di laboratorio analisi».